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喜瑞都市長胡張燕燕卸任 30年四任市長高光紀錄

記者楊青／喜瑞都報導
2017年第三次出任喜瑞都市長。（胡張燕燕提供）
2017年第三次出任喜瑞都市長。（胡張燕燕提供）

喜瑞都市（Cerritos ）華裔女市長張燕燕（Grace Hu）14日晚在市政廳舉行卸任儀式，功成身退，給個人參政生涯畫上句號。從1992年4月到2022年4月，從政和服務社區30年，締造四次出任市長的高光紀錄，為南加華人參政史寫下了重要一頁。

「回想從首次上任以來的30年，非常感恩，美國給了我一個機會，喜瑞都的居民們給了我一個機會」，胡張燕燕表示，沒有華人鼎力支持，當年不可能首選馬到成功，也不可能一帆風順高票連任，「那時不管是共和黨還是民主黨，不管是選民、明星和媒體，華人真的非常團結」。

胡張燕燕1992年當選喜市市議員後，1995年擔任市長，1997年連任市議員，1999年又任市長，以後暫別政壇數年。2017年她又當選喜市市議員，上任第一天被選為市長，2021年再次當選市長。雖然喜市市長採輪流制，但仍需獲得多數同儕投票支持才能上任。

胡張燕燕說，她對參政的興趣源於為華人助選。1990年，喜瑞都美華社社長謝建光角逐喜市議員，胡張燕燕和其他華人一起鼎力相助，但選戰不幸失利。1992年，她的先生在晚餐桌上說了一句「沒人出來妳出來好了」，激起了她的參政鬥志。

「當時我已46歲，但政治上完全是菜鳥」，但很快進入狀態，憑著做企業一路成功的精神，説幹就幹，馬不停蹄，兩個月内走街串巷，幫助300多位華人登記為選民，這些選民後來都成為她的鐵票。

「現在想起來當時真是天不怕地不怕」，胡張燕燕說，她當時在一家地產公司帶著幾十位經紀，這些經紀朋友成為她最好的競選助手。為廣泛傳達她的參政理念，她同時在不同族裔和社區發展小組長，將競選觸角延伸到全市拜訪選民。

做生意多年練就的好口才和應變能力，加上新人的幹勁，給眾多居民留下印象，而積極的反饋也使她更有信心。選前兩周，競選經理已預言她會成功。果然，這位首次參選的新人，擊敗當時呼聲很高得到所有市議員背書的一名非裔都市計劃委員，成為南加州90年代首選即贏的唯一華人。1997年和2017年，胡張燕燕再選皆勝，前後在地方任職14年。

期間，胡張燕燕曾與共和黨好友、時任南巴沙迪那市長的徐惠誠，分別競選加州眾議員和參議員，但雙雙失利。胡張燕燕不禁感概，在深藍加州，共和黨確實很難施展。

雖然未能進軍沙加緬度，但有更多時間專心事業和照顧家庭，胡張燕燕和夫婿胡天來育有兩男一女，分別是博士、教授和醫生，心滿意足。

在喜瑞都市長胡張燕燕卸任當晚，頒贈獎牌表彰市府財產和保護委員黃正芬（左）和安全委...
在喜瑞都市長胡張燕燕卸任當晚，頒贈獎牌表彰市府財產和保護委員黃正芬（左）和安全委員于紫誠，感謝他們的貢獻。（于紫誠提供）

華人 加州 共和黨

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