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洛縣男子搶走專賣店逾15萬元商品 並涉及多起快閃搶案

記者啟鉻／綜合報導
南加一名涉嫌搶劫耐克鞋專賣店男子被拘捕。（警方提供）
南加一名涉嫌搶劫耐克鞋專賣店男子被拘捕。（警方提供）

一名涉嫌在東洛杉磯搶劫耐克鞋專賣店的男子，13日被警方拘捕，警方稱，該男子還涉嫌在南加參與多起針對零售店快閃搶劫案（grab and go ），該男子保釋金為5萬5000元。

據洛杉磯縣警方資訊，在耐克鞋專賣店搶劫案中，價值超過15萬元的商品被搶走。嫌犯古鐵瑞茲（Julian Gutierrez）涉嫌參與這起搶劫案，同時涉嫌參與2022年2月至4月多起針對零售店的快閃搶案。警探確信該嫌犯是一個大型犯罪團伙的骨幹，並利用年輕人作案。目前至少一名在押少年案犯涉嫌參與耐克專賣店搶劫案，同時還有其它犯罪。

警方表示，當警方在英格伍市（Inglewood）拘捕古鐵雷茲時，在他的車上還發現價值數千元的嶄新服裝，甚至服裝上的標籤及安全裝置均未拆下。警方說，古鐵雷茲承認參與最近在南加地區多起零售店快閃搶劫案，包括Huntington Park以及洛杉磯市中心。警方正在對古鐵雷茲涉及多起的零售店搶劫案調查取證。

警方說，就在古鐵雷茲因涉嫌零售店搶劫案被捕時，他先前還因涉及2021年一起搶案遭拘捕，並由法庭命令戴上腳踝跟蹤器，可以說是再次犯罪。

洛杉磯 南加

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世界晚報／洛市三天逮捕30名暴力犯罪嫌犯

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