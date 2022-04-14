南加安大略機場3月旅客大增 超過疫情前水平

安大略機場APP查閱航班。（ONT）

南加內陸安大略國際機場 （ONT ）管理當局14日宣布，作為南加州 出行旅客一個受歡迎的替代選擇，安大略國際機場3月間旅客人數已超過疫情 大流行前水平。

據機場資訊，3月間通過機場旅客人數約至45萬4000人，較比疫情流行前的2019年3月增加4%。在旅客人數中包括國際旅客及國內旅客，國內旅客為43萬9531人，國際旅客有近1萬5000人。兩者分別較比疫情嚴重時期的2021年3月增加71%和446%。

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機場管理局董事會主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，作為加州國際機場之一，安大略機場正在開始復甦進程，對於航空公司來說，機場的服務及設施能夠吸引更多旅客。在各項公共衛生限制措施逐漸放鬆形勢下，通過機場旅行人數正快速上升。

據機場官員表示，2022年3月國內旅客人數與2019年同期相比，增加了6.5%，國際旅客人數下降40%，總體統計來看，今年3月旅客人數較比2019年3月整體增加3.97%。

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另據消息，安大略機場於3月間任命新執行官艾爾卡迪（Atif Elkadi），他於2017年加入管理團隊，自三年前擔任副執行官，先前在Dallas Fort Worth國際機場，以及Dubai International Airport擔任管理工作。管理委員會董事會認為，艾爾卡迪在航空業16年，具有豐富管理經驗，安大略機場自2016年歸屬地方經營後，成為全美航空業領域成功轉型典範。