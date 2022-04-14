七部台灣文學前進洛杉磯時報書展

全美最大的洛杉磯 時報書展(Los Angeles Times Festival of Books)將於4月23至24日於南加州大學 校園展開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院首度與國立臺灣文學館合作，以「文學家的遷移與流動」為主題，展出《單車失竊記》(吳明益)、《奔跑的母親》(郭松棻)、《飄泊》(張錯)、《玉山魂》(霍斯陸曼．伐伐)、《航向福爾摩莎—詩想台灣》(奚密、馬悅然、許悔之共同主編)、《文青養成指南：臺灣文學史基本教材》(國立臺灣文學館主編)、《臺灣同志文學讀本》(姜學豪主編)等七部台灣文學作品。

洛杉磯時報書展創立於 1996 年，每年 4 月於南加大 舉辦，約可吸引15萬名參與者。本次駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與觀光組共同推出台灣攤位，主打台灣旅遊文學與樂活旅遊，現場並舉辦打卡贈書活動，歡迎觀眾至161號攤位體驗台灣文學之美。

本次台灣文學主題，特以鯨魚作為主視覺，讓鯨魚隨同台灣文學遷徙，在台灣的山脈與海洋間流動、穿梭，展現台灣文學生動、奇幻的意象，此外，活動並將延伸於4月27日邀請「臺灣文學書系」主編暨譯者姜學豪副教授至聖塔芭芭拉加大推出校園推廣講座。更多展覽訊息，請詳：https://events.latimes.com/festivalofbooks/exhibitors-2022/。