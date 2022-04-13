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兩男從洛市珠寶區跟踪女子 用車撞她行搶 視頻全錄

洛杉磯訊
兩名男子從洛杉磯市中心的珠寶區一路跟踪一名女子，然後用車撞她以搶劫她。（視頻截圖）
兩名男子從洛杉磯市中心的珠寶區一路跟踪一名女子，然後用車撞她以搶劫她。（視頻截圖）

警方呼籲公眾提供線索，以尋找兩名涉嫌搶劫案的男子。這兩人從洛杉磯市中心的珠寶區一路跟踪一名女子，然後用車撞她以搶劫她。

據洛杉磯警局稱，搶劫發生在11日中午，當時兩名男子乘坐銀色道奇Challenger，從一家珠寶店開始跟踪一名受害女士。這位女士開著自己的車，快到八街和Francisco街的交叉口時，其中一名男子從道奇上下來，走到她的車前，用工具打碎了她司機的側窗。受害者試圖開車離開，但被交通堵塞了。

視頻來源：洛市警局，記者李雪後製

隨後女子下了車，沿著八街向西跑出尋求幫助，嫌犯將她追到了Francisco街。她又跑回八街，而男子一直開車追她，然後加速撞她。洛市警局發布的監控視頻顯示，在女子倒地後，其中一名男子持槍從車上下來，女受害者摘下手錶扔到街上。

嫌犯拿著手錶開車離開。女子受輕傷，在現場接受了治療。

第一名嫌犯身高5呎11，身穿黑色連帽運動衫、黑色運動褲、白鞋和全套滑雪面罩，帶著一把半自動槍。第二名嫌犯被描述為身穿黑色毛衣、淺藍色牛仔褲，也持手槍。

任何有搶劫案相關線索的人，都可撥打(213)486-6840，聯繫洛杉磯警局偵探Moreno或Vargas。

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