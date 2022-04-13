台灣兩位名導演獲邀參加UCLA「對話臺灣」線上對談系列

臺灣新銳導演陳駿霖。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與洛杉磯加州大學(UCLA ) 今年持續合作辦理「對話台灣」對談系列，由文化部「臺灣文化光點計畫」支持，邀請一系列臺灣藝術文化各領域傑出創作者分享作品及理念，將分別於4月14日下午4點及28日晚間6點，邀請臺灣新銳導演 陳駿霖及阮鳳儀，與觀眾在線上暢談他們的電影 作品。

臺裔美籍導演陳駿霖為美國南加大(USC)電影碩士，畢業製作短片作品《美》獲得2007年第57屆柏林國際電影節短片競賽項目銀熊獎，首部長片《一頁台北》由德國世界名導文溫德斯(Wim Wenders)監製，在第60屆柏林國際電影節獲「亞洲電影評審團獎」。最近推出浪漫喜劇作品《初戀慢半拍》以及《台北愛之船》，後者由華裔作家邢立美暢銷小說改編，劇組於去年12月赴臺灣完成拍攝。

阮鳳儀為美國電影學院導演碩士，作品關注女性角色及家庭關係。2018年短片作品《姊姊》獲世界三大短片電影節之一的「東京國際短片節」最佳觀眾票選獎、「高雄電影節」評審團特別獎、HBO亞太裔美國人視野獎等諸多獎項。2021年首部長片作品《美國女孩》更獲得第58屆金馬獎最佳新導演獎，劇情改編她自身移民美國後返臺的家庭故事及成長經驗。

本系列活動由UCLA白睿文(Michael Berry)教授主持，透過Zoom平台同時以華語及英語進行，並同步於YouTube頻道播放(https://www.youtube.com/user/UCLAccs/featured)，兩場活動報名資訊請見：

https://www.international.ucla.edu/ccs/events。