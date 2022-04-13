疫情紓緩 南加出現報復性結婚潮

需要大於供給之下，花卉價格節節攀升。（侯廣弘提供）

隨著新冠肺炎疫情 紓緩經濟重啟，南加州似乎也上演預期中的「報復性結婚潮」，許多在疫情期間按下暫停鍵的婚禮紛紛重啟。自去年下半年至今，婚禮顧問業者「諮詢電話接到手軟，行程排至明年」。婚宴的預算，也受到不斷加劇的通膨影響，跟著水漲船高。

「來諮詢的新人，可說是爆炸性上漲」，My Wedding Songbird負責人Sarah王（ Wang）說，疫情開始的2020年5月至2021年4月，公司只接獲24件婚禮諮詢，成交約五場婚宴，去年5月到今年4月，「已接獲104件婚禮諮詢。」2021年1月至4月，只接獲六件諮詢，但今年前四個月，「已有49件婚禮諮詢找上我們」。

本身也是婚顧與牧師的Sarah王說，她的檔期到今年底都是滿的，現在詢問的都是明年的婚宴，而明年婚禮檔期也已排到6月。

婚禮學苑負責人水心明說，儘管這幾年幾乎半退休，但去年9月、10月開始，仍接獲不少找她諮詢婚禮的訊息，「光今年至今，就接到30多件婚禮諮詢的信件或電話」。

從事婚禮燈光、佈置、音樂、DJ的TMMPRO公司負責人侯廣弘（Jack Hou）也表示，2019年他們共接了340場婚宴，2020年「不到75場」。去年下半年，一下子暴增至240場婚宴，整年度完成270場婚禮。今年更誇張，至4月止，行程表已有200多場婚禮等著他們。

Sarah王說，這波婚禮潮最主要原因，是很多原訂2020年結婚的新人因疫情爆發而延期，加上一些新人來自兩岸三地親友無法到場，婚禮一延再延。

侯廣弘也表示，不少2020年簽約的客戶延遲至今才辦婚禮，特別是華人 ，今年開始才陸續趕上婚潮。

他說，2020年75場婚宴中，絕大部分是非華裔客戶，如中東人等，「他們不太在乎疫情」。去年200多場婚宴，華人不到15%，今年開始華人婚禮才慢慢達到五成。

婚禮派對，也呈現「兩極化」差異。侯廣弘指出，有些華裔新人，2020年將婚禮延期，滿心期待年底或去年，親友可從海外來美參加婚宴，但到今年，發現親友來美還是相較困難，只好死心，婚禮規模也隨之縮小。

他舉例說，一位企業家女兒，原訂2020年舉辦450人婚宴，疫情爆發後延至當年底，然而疫情依舊肆虐，只好再延至去年初，最後還是沒能辦成。最終決定於去年9月舉辦，人數也從原定的450人縮小規模至130人。

「就算到今年，還是會聽到最後一刻無法出席的親友」，Sarah王說，有聽過幾個月前訂100多人的婚宴，最後一星期發現有近40名親友無法從海外飛抵南加，「一方面還是覺得疫情危險，另一方面回去還得隔離，最後打消念頭。」

此外，2020年舉辦的一場婚宴，原本儀式與100人的晚宴要一起辦，但因疫情，會場要求縮小規模，最後只有十幾個人「戴口罩 」參加儀式。

水心明也指出，這兩年婚禮「華人普遍規模都不會太大」，但非華裔婚禮派對，幾百人是家常便飯。

「防疫」也納入疫情後的婚禮流程準備。Sarah王說，除酒精、消毒用品外，他們最常問的問題，是「賓客是否打疫苗，若沒打疫苗，是否要提出48小時陰性報告」，少數婚禮，新人會要求兩者都需具備才能參加。

此外，幾個月前，部分場地會要求戴口罩，一些華人婚禮場合，口罩要求會比較嚴格。她說，自己也會特別小心，婚宴現場儘量全程戴口罩。