喜瑞都地方選舉初步顯示華裔候選人暫居第三

Frank Aurelio Yokoyama是現任市議員，在4月12日的市議員改選暫時領先群雄。（喜瑞都市官網）

喜瑞都 市（Cerritos）4月12日的地方選舉初步統計數字出爐，在七名市議員競選人中，華裔 黃正芬（Jennifer Hong）暫居第三，領先其他四名競選人，但該項選舉只選出前兩人為市議員。另外，同晚投票 的六項提案也開出初步結果。

根據目前公佈的數字，七位市議員競選人的得票分別為：Sam Desai，553票；Lynda Johnson，2242票；Ernie Nishl，1846票；Rocky Pavone，381票；Patricia Murray，304票；黃正芬，2007票；Frank Aurelio Yokoyama，2437票。其中Frank Aurelio Yokoyama是現任市議員。

喜瑞都選民12日投票的六個提案初步統計結果為：Measure D，3577票贊成，1550票反對；Measure E，4751票贊成，572票反對；Measure F，1085票贊成，4059票反對；Measure G，3290票贊成，1697票反對；Measure H，3353票贊成，1831票反對；Measure I，2623票贊成，2396票反對。