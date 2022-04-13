中國疫情持續清零 刺激移民 綠卡觀望派則想立基美國

中國疫情防控政策種種刺激和促進一些中國人想移民海外的想法？（檔案圖）

中國疫情 持續追求清零，導致上海等地出現食物短缺，日常用品供應不足，和就醫難等次生問題。種種事情刺激和促進一些中國人想移民 海外，而那些原本持有綠卡 在中國發展的觀望派，也計劃徹底回到美國。

華人William表示，他最近陸續有上海的朋友諮詢他移民赴美的事宜，先是有合作夥伴詢問公司能不能幫忙辦L簽證，還有有人讓他幫忙介紹EB-5投資移民項目。他昨天給一個親戚打電話，親戚居然問他來美後能否申請政庇，他感到很驚訝，因為親戚家絕對中產階級，本來以為不會太難過的，但是對方說她和她老公都瘦了好幾斤，天天在家哭好幾回，關鍵是網上的各種信息讓她精神受到嚴重打擊，因此想移民美國。這次疫情清零政策可能會讓更多人考慮移民，但是不一定都想來美國，澳洲、紐西蘭、加拿大也是他們的選擇。

還有本來不想跟著兒女移民美國的父母也有人動搖了，上海人裡有不少子女在國外工作，不少人擁有美國綠卡和加拿大楓葉卡，以前這些老人也許還在猶豫是否移居海外，因為中國國內疫情控制得這麼好，出國幹嘛！但現在這麼一折騰，難免會有不少人改變想法。華人李女士的媽媽就是如此，她表示，她一直跟媽媽媽商量是不是要賣掉上海一套房來加拿大養老，但媽媽一直嗤之以鼻，覺得是瞎折騰。每次提起這件事，媽媽就直接把電話掛了，並且叫她清醒一點。自從3月底她媽媽困在上海樓裡面有好幾個陽性患者，且樓裡面的群組開始偵察誰是境外勢力之後，媽媽這麼多年來首次主動提起賣房子的事情。現在媽媽覺得她的養老就應該全在海外。

在上海經營一家IT中小型公司的林先生有美國綠卡，本來一門心思在中國發展，這下打算想辦法把業務中心移回美國了。不止他一家，中國中小型企業在疫情中遭受重擊，一些公司想簽合同連公章都拿不到。

不過中國政府對移民和資金外流的管控，也讓中國人移民外國變得越來越難。華人Tina劉的上海朋友告訴她，現在即使賣了房，錢也不容易轉出來，每年只有5萬美元的換匯額度；如在黑市換，手續費要2%，而且中國護照在中國很難拿到新簽和續期。現在的狀況是想移民的人有，但能移民的不會很多。尤其中年人上有老下有小，有多少完全財務自由能在國外坐吃山空幾十年？如果還需要有份體面工作，或做生意的，移民起來不容易。