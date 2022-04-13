我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄

人物側寫／吳弭打破族群藩籬 就任現實仍待弭

中國疫情持續清零 刺激移民 綠卡觀望派則想立基美國

本報記者／洛杉磯報導
中國疫情防控政策種種刺激和促進一些中國人想移民海外的想法？（檔案圖）
中國疫情防控政策種種刺激和促進一些中國人想移民海外的想法？（檔案圖）

中國疫情持續追求清零，導致上海等地出現食物短缺，日常用品供應不足，和就醫難等次生問題。種種事情刺激和促進一些中國人想移民海外，而那些原本持有綠卡在中國發展的觀望派，也計劃徹底回到美國。

華人William表示，他最近陸續有上海的朋友諮詢他移民赴美的事宜，先是有合作夥伴詢問公司能不能幫忙辦L簽證，還有有人讓他幫忙介紹EB-5投資移民項目。他昨天給一個親戚打電話，親戚居然問他來美後能否申請政庇，他感到很驚訝，因為親戚家絕對中產階級，本來以為不會太難過的，但是對方說她和她老公都瘦了好幾斤，天天在家哭好幾回，關鍵是網上的各種信息讓她精神受到嚴重打擊，因此想移民美國。這次疫情清零政策可能會讓更多人考慮移民，但是不一定都想來美國，澳洲、紐西蘭、加拿大也是他們的選擇。

還有本來不想跟著兒女移民美國的父母也有人動搖了，上海人裡有不少子女在國外工作，不少人擁有美國綠卡和加拿大楓葉卡，以前這些老人也許還在猶豫是否移居海外，因為中國國內疫情控制得這麼好，出國幹嘛！但現在這麼一折騰，難免會有不少人改變想法。華人李女士的媽媽就是如此，她表示，她一直跟媽媽媽商量是不是要賣掉上海一套房來加拿大養老，但媽媽一直嗤之以鼻，覺得是瞎折騰。每次提起這件事，媽媽就直接把電話掛了，並且叫她清醒一點。自從3月底她媽媽困在上海樓裡面有好幾個陽性患者，且樓裡面的群組開始偵察誰是境外勢力之後，媽媽這麼多年來首次主動提起賣房子的事情。現在媽媽覺得她的養老就應該全在海外。

在上海經營一家IT中小型公司的林先生有美國綠卡，本來一門心思在中國發展，這下打算想辦法把業務中心移回美國了。不止他一家，中國中小型企業在疫情中遭受重擊，一些公司想簽合同連公章都拿不到。

不過中國政府對移民和資金外流的管控，也讓中國人移民外國變得越來越難。華人Tina劉的上海朋友告訴她，現在即使賣了房，錢也不容易轉出來，每年只有5萬美元的換匯額度；如在黑市換，手續費要2%，而且中國護照在中國很難拿到新簽和續期。現在的狀況是想移民的人有，但能移民的不會很多。尤其中年人上有老下有小，有多少完全財務自由能在國外坐吃山空幾十年？如果還需要有份體面工作，或做生意的，移民起來不容易。

移民 疫情 綠卡

上一則

南加中國富豪涉逃避關稅 判罰18.3億

下一則

南加店主槍擊入店行竊者 誤傷 9 歲童 後逃往外州被捕

延伸閱讀

疑防疫壓力過大 網傳上海衛健委官員尋短

疑防疫壓力過大 網傳上海衛健委官員尋短
5月移民排期 中國出生第五優先區域中心恢復排期

5月移民排期 中國出生第五優先區域中心恢復排期
上海重回以物易物 可樂如「軟黃金」 貓出借換3顆橘

上海重回以物易物 可樂如「軟黃金」 貓出借換3顆橘
為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡

為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡
上海與俄羅斯

上海與俄羅斯
李強入常 或終結於上海疫情

李強入常 或終結於上海疫情

熱門新聞

南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47

超人氣

更多 >
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查
紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫

紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫