影╱警方鎖定洛杉磯市17 個幫派　專門追蹤和搶劫富人

監控視頻拍到去年10 月，一名男子在洛杉磯市中心街道上被四嫌犯追蹤和搶劫的全過程。（LAPD）

據警方稱，十多個洛杉磯幫派 正以一種新的、激進的方式瞄準該市一些最富有的居民，派出幫派分子分乘多輛汽車，尋找、跟踪和搶劫駕駛豪車或佩戴昂貴珠寶的人們。

影音來源：LAPD

在多起案件中，他們會偷走名牌手袋、鑲鑽手錶和其他價值數萬元的商品，然後將它們兜售給假裝對這些贓物視而不見的黑市買家。例如本文視頻顯示，去年 10 月 29 日四名嫌犯跟蹤一人到達他的公司外，摔倒受害人並持槍威脅，摘下他的名錶拿走汽車上私人財物，價值總計超過60萬元。

警方表示，有些案件的嫌疑人已被逮捕，但隨後又被釋放，進行更多的搶劫。

這些是洛杉磯市警察 局去年年底召集的一個工作組的結論之一，旨在確定「跟蹤到家」或「跟蹤」搶劫案突然激增的原因。原因是受害者剛剛離開豪華精品店和酒店、豪華餐廳、時尚夜總會和其他幫派尋找目標的地方，很快就被搶劫了。

據領導該專案組的警分局局長蒂佩特（Jonathan Tippet）說，警方已經確定至少 17 個參與其中的團伙，其中大多數位於南洛杉磯，並且獨立運作。他說，2021 年有 165 起此類搶劫案，今年到目前為止有 56 起，其中包括週末的幾起。

那段時間搶劫案最多的地區，是洛市警局的好萊塢分局（Hollywood Division）有 50 起，其次是威爾榭分局（Wilshire Division）有 46 起，和包括市中心在內的城中分局 40 起。太平洋分局（Pacific Division）17起，西洛杉磯分局（West L.A.）15起，北好萊塢 14起，以及Topanga分局11起。

蒂佩特沒有說明警方將多少起搶劫案歸咎於哪個幫派團伙，但表示已經確定與據稱 「Bloods」和「Crips」兩個幫派有關聯的個人。但被警方鎖定的嫌疑人不認罪，他們的案件正在審理中。專案組仍在努力建立針對其他嫌疑人的案件。

蒂佩特說，通過監控視頻和其他證據，警方已經確定在一些襲擊事件中，有三到五輛汽車介入其中，幫派成員跳了出來，讓受害者們不知所措。

蒂佩特說，「這些受害者甚至沒有機會聽命於他們。嫌犯們衝向目標攻擊他們，無論是用槍對準他們的臉還是拳打腳踢，手槍也用來擊打他們。」

兼任洛杉磯市警察局搶劫兇殺重案組負責人的蒂佩特說，嫌犯們在 23 起案件中開槍，兩名受害者被殺。「在我 34 年的警察生涯中，以前從未見過這樣的事情」。

在一個以富裕和貧困兩極分化著稱的城市中，這一趨勢出現在整個犯罪率處於顯微鏡檢驗下的時代。自新冠 COVID-19 大流行開始以來，兇殺、槍擊和武裝搶劫都處於高水平，洛杉磯市市長候選人都在競選活動中譴責這些犯罪趨勢增長，他們要爭取選民和富有的捐助者。

同時，這種高度關注也引起一些社會活動人士和刑事司法改革倡導者的驚愕，他們擔心具有政治影響力的富人和渴望取悅於他們的政客會利用這一趨勢，部分是因為對於幫派猖獗的擔憂，有時甚至是錯誤的警方評估，收回已實驗數年的警務改革。

一位著名的社會活動家哈米德汗（Hamid Khan）週二指責洛杉磯市警察局對該市的犯罪，釋放出「一周又一周的聳人聽聞」，暗示警方為了維持城市治安預算而過度誇大犯罪趨勢。「通過渲染這些瘋狂的人的行為，洛杉磯市警察局不斷地使自己合法化，彰顯自己對社區的作用」。

警方表示，他們的目的只是提請警惕，並且制止武裝搶劫且可能致命的案件激增。