南加路怒槍殺男童案　包括華裔的兩名被告都不認罪

南加路怒槍殺男童案包括華裔的兩名被告都不認罪。（本報檔案照）

2021年5月在南加55號高速公路橙縣 境內一起路怒槍殺事件，造成六歲男孩里奧（Aiden Leos）身亡案，被起訴的兩名被告，埃里茲 (Marcus Anthony Eriz)和華裔女從犯李瑋（Wynne Lee，譯音），4月12日出庭時均對控罪表示不認罪。該案審前聽證會訂6月 24日在聖塔安那法院舉行。

加州 公路巡警局警員富特雷爾 (Kevin Futrell) 在3月舉行的初步聽證會時作證指出，原來留著長鬍子的埃里茲在槍擊事件發生後剃了光頭。他作證說，兩名被告與里奧的母親在高速公路上發生路怒，據稱這導致埃里茲向死者所坐的汽車 開槍，子彈穿過後備箱，擊中了里奧，他當時坐在他母親汽車的後排乘客側。

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里奧的母親克魯南（ Joanna Cloonan）案發當天早上 8 點左右，開著雪佛蘭 Sonic在帶她兒子去幼兒園的路上時，她開的汽車被被告駕駛的大眾（Volkswagen）Golf SportWagen汽車切入。正在開車的李瑋當時踩了油門，從一般車道駛入快車道時，開在克魯南的汽車之前，並對克魯南做了一個和平的手勢。

當克魯南進一步開車向北時，並行駛在河濱（91）高速公路東行道時，她的汽車在通過被告的汽車時，她對他們使了中指，突然就聽到她的兒子說「哦」，她立即停下車來看。里奧當時胸部受傷，當天早上稍晚時在醫院被宣布死亡。

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李瑋的律師 Tom Nocella 在初步聽證會時則說，他的當事人從未嘗試過改變她的外表或逃避當局。但橙縣資深檢察官費爾德曼（Dan Feldman）回應說，她明白她在通過取走當局正在尋找的汽車，把它留在親戚家，就是在幫助男友掩蓋罪行，因為這樣他們就可以使用不同的汽車了。

橙縣高等法院法官耶林（Larry Yellin）當天表示，他同意證據看起來顯示被告被指控的重罪和輕罪都成立，命令兩名被告受審。

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2021年5月21日發生的路怒殺童案，經主流媒體鋪天蓋地報導，警方曾重金懸賞緝兇，埃里茲被公司同事舉報，他擁有一輛警方公布的2018/2019白色Volkswagen Sportwagen的涉案汽車，並因此於6月21日被加州高速公路巡警局逮捕落網。埃里茲被指控謀殺和向一輛有人的汽車開槍，李瑋被指控充當從犯，並在事後將隱藏的槍枝藏在車輛中。

目前，埃里茲被控犯有一項謀殺罪、一項向有人乘坐的車輛開槍的重罪，以及一項開槍造成重大人身傷害和死亡的重罪。 如果所有罪名成立，他將面臨最高40年至終身監禁的加州監獄刑期。

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李瑋被控一項從犯重罪，和一項在車內藏有槍枝的輕罪。如果所有罪名成立，她將面臨最高三年的加州監獄刑期和一年的橙縣監獄刑期。

目前男嫌被押不得保釋，女嫌電子監控保釋居家，