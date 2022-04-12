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南加中國富豪因涉嫌逃避關稅 被判罰18.3億元

記者啟鉻／安大略綜合報導
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

一名在逃的中國富豪，在南加州擁有六家鋁業公司，涉嫌逃避自中國進口到美國鋁製品關稅，被聯邦法院於11日判繳18.3億元賠償金。這名富豪就是中國忠旺控股有限公司創辦人劉忠田。

據聯邦檢察官辦公室，違法公司在從中國進口鋁製品時，有意將這些鋁型材偽裝成貨物托盤，逃避2011年實施徵收的反傾銷稅限制。鋁型材只是簡單的焊接在一起，外觀很像托盤形狀，儲存在南加四個大型庫房裡。聯邦地區法官R. Gary Klausner裁定Perfectus Aluminum Inc.及相關的五家實體公司，須向聯邦海關與邊境保護局繳納巨額賠償。

被告公司包括，總部位於南加內陸安大略市的Perfectus Aluminium Inc. ，其子公司Perfectus Aluminum Acquisitions LLC.，成立於2014年，負責管理自中國進口到美國鋁製品托盤的幾家公司，管理時間自2011年聯邦向中國進口鋁製品徵收反傾銷稅之後開始。其中Scuderia Development LLC.在河濱市設有倉庫，另一家相關公司1001 Doubleday LLC.在安大略市有大型庫房，Von Karman- Main Street LLC.則將倉儲設在橙縣爾灣市，還有一家公司10681 Production Avenue LLC. ，在芳塔那市有倉儲。

該案在2021年8月為期九天審結，洛杉磯一個聯邦陪審團裁定被告公司犯有一項共謀罪、九項電匯欺詐罪，以及七項向海關遞交虛假和欺詐性文件罪。同時被告的Perfectus Aluminum公司還犯有七項國際洗錢罪。

聯邦檢察官在一件備忘錄中指出，所訴公司及倉儲被告都是這一陰謀的參與者，而之所以設立這些公司，就是一個目的，實現逃避海關關稅的陰謀。絕大多數鋁型材托盤都是通過洛杉磯港及長堤港進口。

獲判涉罪的中國富豪劉忠田，58歲，曾是南加州橙縣托斯汀市（Tustin）居民，他是中國忠旺控股有限公司（亞洲最大鋁型材生產商）的創辦人，前總裁兼前董事長，面臨在美國的刑事指控，尚未到庭。

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