2021年LAX機場是全球和全美第五忙的機場

根據國際機場理事會 （Airports Council International，簡稱ACI ) 11日發布的數據顯示，洛杉磯國際機場 (LAX)是2021年全球和美國第五繁忙的機場。 （LAX提供）

疫情 趨緩，LAX 機場復甦勢頭明顯。根據國際機場理事會 （Airports Council International，簡稱ACI ) 11日發布的數據顯示，洛杉磯國際機場 (LAX)是2021年全球和美國第五繁忙的機場。

根據ACI初步數據顯示，2021年共有4800萬7284名乘客出入LAX，該數字比2020年增長 67%。去年客運量的增長使LAX在全球最繁忙機場中的排名上升10名。而在疫情最嚴重的2020年，LAX排名第15位，去年排名是第5。 2019 年，LAX的客運量達到創紀錄的8810 萬人次，按客運量計算，LAX機場在世界上排名第三，在美國排名第二。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，LAX繼續歡迎越來越多的人返回機場，隨著今年國際和商務旅行增加，預計乘客人數將繼續增長。LAX團隊一直在努力為機場旅行復甦做準備，並為乘客提供新航廈和更安全更健康的設施、智能停車和非接觸式身份證檢查等先進設施，以及飛往美國和世界更多地區的航空服務。

根據 ACI 的數據，LAX還在2021年保持其在全球航空貨運機場前10名的位置，該名次和2020年相匹配，LAX以269萬1830公噸的貨物總量位居世界第 8 位，比2020年增長20.7%。洛杉磯國際機場在2019年的貨運量位居世界第 13 位。

2021 年，洛杉磯國際機場共記錄50萬6769架飛機起降架次，在總運營量中位居世界第 6 位，比 2020 年增長 33.6%。