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人口走私船在南加聖地牙哥附近傾覆 1死3獲救

聖地牙哥訊
人口走私船在聖地牙哥附近傾覆， 1死3獲救。（示意圖，聖地牙哥邊境巡邏隊）
人口走私船在聖地牙哥附近傾覆， 1死3獲救。（示意圖，聖地牙哥邊境巡邏隊）

聖地牙哥日前傳出一艘人口走私船遇難，造成至少一死；警方表示這週已有五起船隻試圖走私人口入境，包括4月4日（周一） 被攔截的另外兩艘船隻。

根據聖地牙哥警局指出，4月9日週六晚10時許，一艘走私船在海灘碼頭（Ocean Beach Pier）附近傾覆，造成一人死亡，另外三人在船擱淺後獲救成功。據悉，死者是在救生員抵達現場一小時後才被發現，但已經沒有氣息。

警方表示，該艘船隻顛覆後，有四到五個人成功上岸並逃跑。

該案聯邦海關和邊境保護局的人員也趕赴現場，目前尚不清楚是否有人遭到逮捕。 但該局認為這是一起非法移民案。

聯邦海關和邊境保護局在一份聲明中表示，目前所有跡像都表明這是一起意圖在海上非法進入美國的移民案件，但 CBP並沒有任何有關非法移民國籍的額外信息，或其他信息可以提供。

據聯邦海關和邊境保護局，在這起案件發生後約4月10日凌晨3點左右，在洛馬角（Point Loma ）附近攔截了一 艘載有 15 人的船，該船因試圖非法進入美國被拘留。更早時也就是在4月4日（周一）時，當局在洛馬角發現三艘載有 72 人的移民船。隨後所有人都被拘留至邊境巡邏站進行調查處理。 

聖地牙哥邊境巡邏隊副局長馬丁尼茲（Alfonso Martinez）表示，當局看到走私者將極多人的群體帶入更偏遠和危險的地方。

非法移民 邊境 聖地牙哥

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