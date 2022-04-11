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南加社區學院學生人數普遍銳減 竟是因學生被疫情改觀

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加社區學院普遍新生下降，原因與學生觀念改變有關。（Chaffey College 官網）
南加社區學院普遍新生下降，原因與學生觀念改變有關。（Chaffey College 官網）

據報導，南加內陸社區學院註冊學生2020-21學年普遍下降。社區學院部分華裔理事表示，實際上，南加社區學院普遍如此，主因與學生在疫情中觀念改變，寧可先選擇工作賺錢有關。

據統計，內陸各社區學院上一年註冊學生減少比例有些差異，也反映全美及加州這項趨勢。聖伯納汀諾縣社區學院區下降14.1%，河濱縣聖哈辛多山社區學院下降12.6%，河濱社區學院下降8.9%，庫卡蒙加牧場市Chaffey College下降7.5%。其它社區學院也是如此。

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河濱社區學院校長Wolde-Ab Isaac表示，之所以出現這種情況，主因與當地物流業繁榮，部分學生選擇高中畢業後優先選擇進入物流業就職，而放棄先進入社區學院就讀。

喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）理事會華裔副主席劉昕，也是瑞航都社區學院教授。她表示，南加社區學院普遍如此，比如瑞航都社區學院上一年註冊新生下降約30%，喜瑞都社區學院下降約25%。雖然新學年恢復了部分線下教學，但學生上課積極性也不高，人數依然持續減少。

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她指出，主因是疫情發生後，學生觀念改變，找工作容易了，薪水也提高，而且疫情中各種意外事情發生，人生無常，部分學生寧可先選擇工作賺錢，也不願到社區學院上學。也有部分學生也考慮趁現在多賺錢，然後在學業上再深造。

聖安東尼山學院華裔理事陳介飛也表示，該校區也是如此。學校正採取應對辦法，主要針對弱勢群體學生，制訂不同教學計劃，並提供財務資助，鼓勵他們進入社區學院繼續學習。

疫情 南加 華裔

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