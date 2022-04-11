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洛縣縣屬地發生槍擊案 2死5傷

威洛布魯克訊
洛杉磯縣屬地威洛布魯克（Willowbrook）地區日前發生槍擊案，死者身份公佈，現場一輛黑色轎車上都是子彈孔。（NBC截圖）
洛杉磯縣屬地威洛布魯克（Willowbrook）地區日前發生槍擊案，死者身份公佈，現場一輛黑色轎車上都是子彈孔。（NBC截圖）

洛杉磯縣屬地威洛布魯克（Willowbrook）地區日前發生槍擊案，警方11日確認兩名死者身份分別是來自唐尼（Downey）17歲的Devin Pugh，和來自莫雷諾谷（Moreno Valley）40歲的 Timothy Ford Sr.。

目前警方還在調查這起槍擊案，根據洛縣警方和驗屍官辦公室的調查發現，兩名死者死亡時間在10日下午3點，地點位於Blakley大道12200號街區。值班警察Tracy Koerner表示，另外五人因為槍傷被送往醫院，其中一名50多歲的男子，和三名40多歲的男子是被救護車送到醫院，另一名40多歲的女性傷者是自己開車去醫院。目前只有一人重傷，其餘四人的傷勢都不會危及生命。

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目前槍擊案的動機不明。當局只說，當車內響起槍聲時，至少有兩輛車接近該地區。警方目前尚未逮捕任何人，也沒有對射手或射手的描述。

現場視頻顯示數十枚彈殼散落在該地區，目擊者稱聽到多發槍聲。目前尚無可用的凶嫌描述。任何知道本案信息的人都可致電LASD兇殺科，電話是323-890-5500或滅罪熱線800-222-TIPS (8477)。

槍擊 警察 洛縣

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