洛市市長競選民調排名又有變化 富豪追上領先者

南加大董事會主席克魯索（Rick Caruso）競選洛杉磯市長。（Caruso臉書）

據11日報導，在伯克萊加大的政府研究所對可能的選民的民意調查中，洛杉磯 市市長候選人眾議員 巴斯（Karen Bass），和房地產開發商也是富豪卡魯索（Rick Caruso）幾乎並列。在2月進行的一項類似調查中，巴斯尚遙遙領先所有的候選人，卡鲁索則吊車尾。

據洛杉磯時報報導，這項由該報共同發起的民意調查發現，卡魯索得到24%的可能選民的支持，而巴斯得到了 23% 的支持，任一方向的估計誤差約為3.5%，這項民意調查是於3月29日開始的。

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之前2月一樣由洛杉磯時報贊助、伯克萊加大政府研究所進行的民意調查，卡鲁索只有8%的潛在選民支持，而巴斯領先群雄，獲32%支持。據報導，在兩次民意調查中，大約40%的可能選民表示他們還無法做出決定。

最新民意調查顯示，擁有華裔血統的市議員梁家訓（Kevin de León）的支持率有所下降，他在2月的支持率為8%，現在為6%。據洛杉磯時報報導，包括洛市市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）和洛市檢察官富爾（Mike Feuer）在內的其他候選人，均未獲得可能選民超過2%的支持。

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卡魯索在可能的選民中也獲得最多支持。據報導，他們在確定候選人時優先考慮犯罪和公共安全，其中38%的人支持卡魯索，讓他領先了巴斯。

然而，對選民來說最重要的問題是遊民 ，61%的可能選民表示這個問題是他們投票給誰的關鍵。據洛杉磯時報報導，沒有候選人在遊民方面表現出既定優勢。

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青睞巴斯的潛在選民，大多認為住房負擔能力是他們最關心的問題，以及氣候變化和種族正義。初選將於6月7日舉行，前兩名候選人將在11月8日決選。