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洛縣UPS設施發生爆炸後起火 多輛卡車被燒毀

本報記者╱洛杉磯報導
蘭卡斯特UPS設施發生大火， 多輛卡車被燒毀。（Fox TV）
蘭卡斯特UPS設施發生大火， 多輛卡車被燒毀。（Fox TV）

當局正在調查4月11日（週一）在洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）的「美國聯合包裹運送服務公司」（ UPS ）設施發生的一場大火，這場大火造成至少六輛卡車被燒毀，目前尚不確定卡車裡面有沒有放置包裹。據悉，在大火發生前曾傳出爆炸聲。

據洛杉磯縣消防局，消防員11日上午9時之前接到報警電話，指稱位於西大街 200號街區的建築物傳出爆炸聲。70名消防員趕到現場後發現，這棟UPS的建築物附近有多輛卡車著火，被界定為二級火災。 AIR7HD 的視頻顯示，工作人員正在努力撲滅 UPS 卡車上的火勢，其中一些卡車遭受嚴重的火災損失。據悉，該場大火最後是在上午10時02分撲滅的。

一位觀眾發給ABC7的視頻顯示，一股巨大的黑煙從遠處升起。一名 UPS 的員工告訴 ABC7，UPS 的設施「完全喪失了」。目前尚沒有任何人受傷的消息，也不清楚是什麼引起火災。但是有人在火災前聽到一聲爆炸聲。

UPS 發布聲明指出，他們正在現場與當局合作，但目前沒有更多信息可以分享。大火事件仍在調查之中。

洛杉磯

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