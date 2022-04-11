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南加大契約清潔工被控竊盜遭解僱 獲師生職員聲援

編譯組／綜合報導
南加大校園一景。（本報檔案照）
南加大校園一景。（本報檔案照）

洛杉磯時報報導，在南加大（USC）任職超過20年，61歲雇員特里蓋羅斯（Francisca Trigueros），日前因涉嫌偷竊一名學生背包遭停職和逮捕。消息傳出後，許多學生、教職員工紛紛聲援她，要求大學調查這起逮捕事件。他們堅信特里蓋羅斯不會做出偷竊的事情。

與特里蓋羅斯有多年情誼的瑞恩斯（Reyes），轉述特里蓋羅斯在事發後第二天，告訴她整個事件始末說，「特里蓋羅斯在3月10日，春假前那個週四打掃一間教室時，發現一個背包，裡面裝著大筆現金。」

瑞恩斯說，特里蓋羅斯試圖將背包交給前台，但當時前台沒人，因此她將背包改放在一個帶鎖的儲藏櫃中。

3月15日，南加大公共安全部官員與她的經理找上特里蓋羅斯，他們看到其背著背包的監控錄像，她接受偵訊，被停職且遭逮捕。

她並非南加大僱員，她隸屬Aramark，那是一家與大學簽訂合同的食品公司。

該公司發言人柯洛姆（Chris Collom）在電子郵件上指出，「經過警方與公司人力資源團隊調查，發現該人違反關於失物招領政策，不再聘雇她。」

特里蓋羅斯在該校任職超過20年，擔任打掃浴室、教室、實驗室和辦公室，多年來一直深受學校教職員工與學生信賴。事發後，許多與她相處多年的教職員，對大學的處置感到沮喪。

該大學心理學副教授薩克斯比（Darby Saxbe）說，「過去幾十年，我們借她相機、平板電腦和研究設備等，她總會歸還，若真的想犯罪，她可從很多地方下手。」

心理學教授、系上教職員工和學生聯合寫請願書，證明特里蓋羅斯的正直人品。

社區成員也在網上籌措數千元，幫助其遭解僱後得以維持生計。

警方表示，洛縣檢察長辦公室拒絕對她提出重罪指控，將此案交給洛市檢察長富爾（Mike Feuer）辦公室。

洛杉磯市警局發言人穆尼茲（Kelly Muniz）說，負責調查校園內潛在重罪的洛市警察局探員檢查相關監控攝影機，確定特里蓋羅斯犯下重罪竊盜罪。

.南加大發言人巴特利特（Lauren Bartlett）表示，大學按照標準程序，事發後致電洛市警局，提交監控攝影影片，全力配合調查。

教職員在聲援特里蓋羅斯公開信中指出，「在被捕時，背包與所有物品仍安全鎖在櫥藏櫃中。」「特里蓋羅斯真誠努力保護學生丟失的財物，然而卻遭解僱。」

截至8日，這封信已獲得超過1萬多個簽名。信中呼籲大學恢復特里蓋羅斯僱員身份，並「保護學校教職員工、學生和承包商免受校園非法逮捕。」

一名不願透露姓名的南加大管理人Eduarda說，她聽聞特里蓋羅斯被捕消息，但不知道被解僱。她說，根據公司政策，發現物品者應將失物交給他們主管，但有時主管無法回應，他們會選擇將物品留在原處或試圖找到主人。

南加大 洛杉磯 攝影

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