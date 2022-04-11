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銀行卡為何屢被盜刷？視頻錄下便利店卡機秒遭賊改裝

記者邵敏／洛杉磯報導
案件發生在9日晚上，這家7-11 便利店位於霍桑市West 135th Street。（監控截屏）
案件發生在9日晚上，這家7-11 便利店位於霍桑市West 135th Street。（監控截屏）

洛杉磯縣霍桑市（Hawthorne）的一家7-11 便利店，4月9日發現有人在信用卡刷卡機器上安裝一個非法設備。監控視頻捕捉到一名嫌疑男子安裝的過程，警方呼籲在該時間段刷卡的顧客，關注自己的銀行賬戶是否有異常消費。

影音來源：7-11 便利店／記者邵敏後製

案件發生在9日（周六）晚上，這家7-11 便利店位於霍桑市西 135 街（West 135th Street）。便利店的監控錄像顯示，嫌疑人是一名戴著黑色口罩、黑色衣服和橙色圓帽的男子，他趁沒有人注意的時候，迅速在櫃檯刷卡機上安裝了一個非法設備，整個安裝過程在幾秒鐘內完成。

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這家便利店經理指出，案件發生在通宵夜班期間，直到10日（周日）早上，工作人員才發現刷卡機已被人動了手腳。 9日晚上至10日早上任何在這家便利店購物的人，都應聯繫當地警方，同時密切關注自己的銀行賬戶有無異常變動。

霍桑警察局目前已在調查此案，具體進展尚不清楚。民眾如果認出監控錄像中的這名男子，請致電 310-349-2700 聯繫警方。

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商家的刷卡機被動手腳的案件時有發生，不法之徒利用這種方法，盜取消費者的銀行卡信息。南加不少華人之前也曾反映，信用卡被盜刷的一些情況。非營利性組織「消費者行動」社區外展部經理張毓潔提醒消費者，「當你刷卡消費時，如果覺得怪怪的，就一定要相信自己的直覺。」一旦發現任何異樣，一定要馬上報警，不能等待。

嫌疑男子趁沒有人注意，迅速在刷卡機上安裝了一個非法設備。（監控截屏）
嫌疑男子趁沒有人注意，迅速在刷卡機上安裝了一個非法設備。（監控截屏）

信用卡 警察 口罩

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