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競選加州主計長 饒影凡民調居黨內第一

記者李雪／蒙特利公園市報導
饒影凡舉行競選加州主計長籌款晚會。（記者李雪／攝影）
饒影凡舉行競選加州主計長籌款晚會。（記者李雪／攝影）

蒙特利公園市市議員饒影凡 (Yvonne Yiu）10日舉行競選加州主計長籌款晚會，聖蓋博谷多個城市民選官員，以及近400社區人士出席支持。

會上引用這次競選的民調顯示，饒影凡目前在民主黨候選人中位列第一。饒影凡呼籲選民於6月7日加州初選時投她一票，助她順利出線進入11月8日的決選。

當晚籌款晚會得到聖蓋博谷各城市民選官員、各行業者及社區僑團首長出席支持，包括加州眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、蒙市市長羅霈霆、市議員梁僑漢、阿罕布拉市議員Adele Stadler、霍桑市議員Angie English、南巴沙迪那市市長Michael Cacciotti、天普市副市長文尚丞等。

饒影凡宣布參選州主計長的競選口號為：「資金暢流 ，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，利用資金流動轉手去推動經濟，運用科技讓每人都得到更多。此外，她要保障加州財務與退休金系統，提高社區教育與醫療質素；同時設立財務教育部門，讓大家更瞭解正確地準備教育與退休計劃。

自去年宣布參選後，饒影凡已獲逾百民選官員及團體背書支持，除了前加州財務長江俊輝力挺之外，她近日又獲得國會議員Linda Sanchez、 加州參議員Susan Rubio、Richard Ross、Bob Archuleta、前加州眾議員伍國慶，以及羅省同源會等背書支持。

和其他競選對手比較，饒影凡自認對金融的瞭解無人能及。作為商業與金融專業人士，饒影凡擁有豐富的財務管理和投資經驗，她在40歲之前開設了個人證券商，管理超過10億元的資產，還曾在嘉信理財和花旗銀行擔任財務顧問、在E*Trade 擔任分行經理，並在美林證券擔任區域經理。

饒影凡洛杉磯加大 (UCLA) 經濟系畢業，在Loyola Marymount大學獲工商管理碩士學位。她通過賓夕法尼亞大學沃頓商學院 (Wharton School U Penn) 完成認證監管與合規專業證書，持有12個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，並任FINRA仲裁員。

饒影凡舉行競選加州主計長籌款晚會。（記者李雪／攝影）
饒影凡舉行競選加州主計長籌款晚會。（記者李雪／攝影）

加州 教育部 眾議員

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