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洛縣華人老夫妻騎電動車鬧市區被撞 1死1傷

全美亞裔人口1990萬 10年增35% 專家：亞裔一詞太膚泛

洛縣華人老夫妻騎電動車鬧市區被撞 1死1傷

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
華人走在人行橫道線上，差點被往來的車輛撞到。（記者邵敏／攝影）
華人走在人行橫道線上，差點被往來的車輛撞到。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）4月7日(周四)發生一起死亡車禍，造成一名85歲的老婦死亡，一名86歲男子受傷，兩人是夫妻。警方確定死者是名亞裔，姓范（Fan，音譯），從姓氏來看應該是華人。

視頻來源：記者邵敏

這起交通事故發生在下午6時30分左右夕陽時分，地點位於第二大道（Second Avenue）以東的杭廷頓大道（Huntington Drive），靠近亞市中心的Embassy Suites酒店。

事故發生時，85歲的范女士和86歲的丈夫騎著一輛電動自行車（electric scooter），他們在杭廷頓大道上向西行駛，此時一輛2004凌志(Lexus) SUV 車也向西行駛，並從後面撞上這部電動自行車。兩名受傷的老人當時被送往巴沙迪那市(Pasadena)的杭廷頓醫院（Huntington Hospital）搶救治療，兩人都是亞市居民。

據亞市市長戴守真（Sho Tay）的消息，范女士在醫院搶救無效後宣告死亡，「老人被汽車撞擊後當時沒有明顯外傷，死因是內傷所致，受傷的老先生目前已出院。」

戴守真說，根據警方分析，當時刺眼的夕照陽光，可能是造成此次致命撞擊的主要。事故發生在下午太陽快要落山時，往西行駛的司機正好對著耀眼的線，造成視線模糊。亞市警局Tom Cullen表示，案發後，肇事司機留在現場與警方合作，一起調查事故原因。

戴守真提醒司機，特別是行人、騎自行車、滑板車的人，如果迎著太陽的方向駕駛或步行，一定要十分小心，時刻注意後面的車輛，刺眼的陽光容易引發交通事故。

案發現場附近住著很多華人，張女士在聽聞此事後表示震驚，並指出不遠處的Bonita街和第二街交叉路口，設計存在交通隱患。

張女士每天黃昏都會帶著孩子去附近的Bonita Park散步，她說回家必經之路就要穿過這個路口，但那裡沒有停車標誌（Stop sign），只有一條不明顯的人行橫道線，「我和孩子幾次走在人行橫道線上時，都差點被往來的車輛撞到，有時候因為光線的緣故，車輛看不清楚過馬路的行人，有一次汽車直接在我們面前緊急剎車，太危險了，這個地方經常有很多孩子經過。」

對於這樣的情況，戴守真表示，民眾可致電或寫信給亞市發展局（development services），盡快解決交通隱患。同時他還指出，此次交通事故的案發地點位於第二街和杭廷頓大道，此處紅燈不能右轉，但很多司機並不遵守交通法規，貿然紅燈右轉，這也是很大的交通隱患。

任何知道此次交通事故信息的人，都可以撥打626-574-5151 與亞市警方取得聯繫， 匿名舉報者可以撥打止罪熱線 800-222-8477 ，或訪問 lacrimestoppers.org。

事故地點位於Second Avenue以東的Huntington Drive，靠...
事故地點位於Second Avenue以東的Huntington Drive，靠近Embassy Suites酒店。（記者邵敏／攝影）
事故發生時，85歲的范女士（Fan，音譯），和86 歲的丈夫騎著一輛電動自行車。...
事故發生時，85歲的范女士（Fan，音譯），和86 歲的丈夫騎著一輛電動自行車。（記者邵敏／攝影）
華人指出，Bonita街和第二大道交叉路口，設計存在交通隱患。（記者邵敏／攝影）
華人指出，Bonita街和第二大道交叉路口，設計存在交通隱患。（記者邵敏／攝影）
警方分析，刺眼的夕照陽光可能是造成此次致命撞擊的主要原因。（記者邵敏／攝影）
警方分析，刺眼的夕照陽光可能是造成此次致命撞擊的主要原因。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市4 月 7 日發生致命交通事故，造成一名 85 歲的老婦死亡。（記者邵...
亞凱迪亞市4 月 7 日發生致命交通事故，造成一名 85 歲的老婦死亡。（記者邵敏／攝影）

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