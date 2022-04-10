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全美亞裔人口1990萬 10年增35% 專家：亞裔一詞太膚泛

全美十個污染最嚴重的都市區 加州竟占七個

本報記者/洛杉磯報導
洛杉磯-長堤是加州臭氧污染（或煙霧）最多的都市區。（本報檔案照）
洛杉磯-長堤是加州臭氧污染（或煙霧）最多的都市區。（本報檔案照）

許多人喜歡定居四季如春的南加州洛杉磯，但大家可能不知道洛杉磯-長堤(Los Angeles-Long Beach)是加州臭氧污染（或煙霧）最糟的都市區，在全美並排名第一。但北加州也不逞多讓，華裔比例極高的聖荷西-舊金山-奧克蘭( San Jose-San Francisco-Oakland  )，則名列全美臭氧污染第十名的都市區，在加州排名第七。

世界衛生組織近日宣布，世界上 99% 的人口呼吸質量差的空氣，隨著時間推移，這類空氣的吸入會導致心血管和呼吸系統疾病。

世界衛生組織稱，雖然發展中國家的城市空氣質量最差，但污染仍然是美國城市的一個問題。空氣污染有長期的來源，例如繁忙的高速公路上的車輛交通，以及季節性問題，例如野火產生的煙霧。

美國肺臟協會(The American Lung Association)追踪美國城市的空氣污染情況，加州城市在其最不健康的名單中占主導地位。

美國肺臟協會年度報告使用聯邦環境保護署(the Environmental Protection Agency )引用兩種存在的污染物的數據，做為排名依據。這兩種污染物是臭氧（或煙霧）和顆粒物；顆粒物有許多來源，例如交通運輸、發電廠、農業、火災和工業，以及沙漠塵埃等自然資源。

美國肺臟協會根據EPA數據，對污染最嚴重和最少的都市區進行排名，在十個臭氧污染最嚴重的城市名單中，加州都市區占了七個位置。

臭氧污染（或煙霧）最多的十個加州都市區是：第一名洛杉磯-長堤(Los Angeles-Long Beach)。之後依序是:貝克斯菲爾德( Bakersfield  )；維薩利亞( Visalia  )；弗雷斯諾-馬德拉-漢福德( Fresno-Madera-Hanford  )；沙加緬度-羅斯維爾( Sacramento-Roseville  )；聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德( San Diego-Chula Vista-Carlsbad  )；聖荷西-舊金山-奧克蘭( San Jose-San Francisco-Oakland  )；埃爾森特羅( El Centro  )；奇科( Chico  )；雷丁-雷德布來弗( Redding-Red Bluff)。

其中的前七名，名列全美十個臭氧污染最嚴重的都市區排行榜上。另外三個城市是:排名第五的亞利桑納州的鳳凰城-梅薩（Phoenix-Mesa），科羅拉多州的丹佛-奧若若（Denver-Aurora），猶他州的鹽湖城-布若佛-奧瑞（Salt Lake City-Provo-Orem）。

至於全年顆粒物污染最嚴重的加州八個都市區是：貝克斯菲爾德；弗雷斯諾-馬德拉-漢福德；維薩利亞；洛杉磯-長堤；聖荷西-舊金山-奧克蘭；埃爾森特羅；沙加緬度-羅斯維爾；雷丁-雷德布來弗。

世衛組織表示，顆粒物，尤其是 PM2.5，能夠深入肺部並進入血液，造成心血管、腦血管（中風）和呼吸系統的影響。有新的證據表明，顆粒物會影響其他器官並導致其他疾病。

至於全美前25個粒子污染最少，空氣最乾淨最安全的都市區，只有一個在加州：即蒙特雷縣的薩利納斯（Salinas in Monterey County）。

全美前五名空氣污染最少的城市則是:夏威夷檀香山市區（Urban Honolulu）；夏威夷的Kahului-Wailuku-Lahaina；懷俄明州的夏延（Cheyenne, Wyoming）；北卡羅來納州的威爾明頓（Wilmington, North Carolina）；懷俄明州的卡斯珀（Casper, Wyoming）。

加州 洛杉磯 懷俄明州

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