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富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌

富樂頓市訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程強調台灣在2021年亞洲國家民主指數中排名第一。（本報記者/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程強調台灣在2021年亞洲國家民主指數中排名第一。（本報記者/攝影）

富樂頓中文學校台灣華語文學習中心4月9日揭牌，這是中華民國僑務委員會在南加橙縣輔導成立的第二所台灣華語文學習中心，第一所是爾灣中文學校。當天的揭牌儀式與富樂頓中文學校的園遊會合併舉行，選在北橙縣的克拉克公園(Ralph B Clark)戶外劇場，當地民意代表、警局代表、公立學校主管及僑界人士均應邀出席觀禮。

富樂頓華人協會會會長李征致詞時表示，富樂頓華協與富樂頓中文學校成立於1989年，提供幼稚園到八年級學生華語文課程。此外，該會還有合唱團、舞團、長青會等社團，連繫附近老、中、青三代華人。在僑務委員會協助下，今年增設台灣華語文學習中心，將服務範圍擴及當地主流社會，進一步加強跨文化交流及社區的團結、合作。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程致詞指出，美國與台灣基於共同的信念，於2020年12月啟動了「台美教育倡議」，旨在擴大中英文教學的合作，同時保障學術和知識自由，該倡議強調並加強了台灣向美國和世界各地人民提供中文教學方面的重要性。

在僑委會推動下，去年在美國各地的中文學校設立15所台灣華語文學習中心，包括南加州地區的三所；今年南加州將再添五所學習中心，富樂頓中文學校就是其中之一。台灣華語文學習中心為18歲以上的學生提供具有台灣特色的語言及文化課程，增進台美互助合作，弘揚自由、民主、法治、尊重人權的理念。林暉程進一步提到，根據英國經濟學人智庫最新發布2021年全球民主指數，台灣是排名世界第八強的民主國家，在亞洲排名第一，獲得國際社會肯定。

加州第65選區州眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）表示，針對疫情引發的仇恨亞裔情緒與暴力攻擊事件，當地民意代表曾在富樂頓市政府前公開表態，譴責種族歧視，台灣華語文學習中心的成立，將有助於促進跨族裔的交流與了解，培養包容不同文化的共識。

橙縣縣委會主席查費（Doug Chaffee）致詞說，台灣華語文學習中心選在風景優美的克拉克公園舉行揭牌儀式，令他倍感榮幸。他非常懷念台灣的風土民情，希望台灣華語文學習中心為本地居民帶來更多元豐富的文化資源。

應邀出席揭牌儀式的貴賓，包括富樂頓市議員Ahmad Zahra、Jesus Silva、富樂頓市警局隊長Jose Arana、聖安東尼山聯合學區理事會主席陳介飛(Jay Chen)、富樂頓聯合學區日光坡（Sunny Hills）高中校長Craig Weinreich、副校長Melissa Stinson、橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、僑務諮詢委員許清松、徐湛生、僑務促進委員王孟恩、加州柑縣台美商會會長楊博盛、橙縣華人獅子會會長陳鳳桃、全美中文學校聯合總會會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅等人。

富樂頓中文學校隨後舉行園遊會，師生與家長在春季的陽光下輕鬆歡聚，園遊會邀請爾灣加州大學簡兮民樂社演出，並安排寓教於樂的戶外活動。校長劉宜靜表示，該校台灣華語文學習中心已於3月開始上課，目前是採每星期兩次線上課程的方式，學員雖然沒有中文基礎，但學習動機強，以實用華語為主要教學內容，開課才幾個星期，已有學員能用拼音方式在電腦上打出中文字。

臺灣華語文學習中心獲頒加州州眾議會表揚狀，富樂頓中文學校校長劉宜靜（左起）、駐洛...
臺灣華語文學習中心獲頒加州州眾議會表揚狀，富樂頓中文學校校長劉宜靜（左起）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、加州州眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）及富樂頓華人協會會會長李征。（本報記者/攝影）（本報記者/攝）
富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式，橙縣縣委會主席Doug Chaffee...
富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式，橙縣縣委會主席Doug Chaffee（左起）、加州州眾議員Sharon Quirk-Silva、富樂頓華人協會會會長李征、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、富樂頓市議員Ahmad Zahra、Jesus Silva、僑務委員張珮鑾及Paulette Chaffee。（本報記者/攝影）
出席臺灣華語文學習中心揭牌儀式的部分中外貴賓。（本報記者/攝影）
出席臺灣華語文學習中心揭牌儀式的部分中外貴賓。（本報記者/攝影）

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