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洛市市長候選人梁家訓 年輕時不理解華裔父親含蓄的愛

記者李雪／洛杉磯報導
梁家訓（左）和趙榮（右）早先在一次家庭聚會。（趙榮提供）
梁家訓（左）和趙榮（右）早先在一次家庭聚會。（趙榮提供）

正在競選洛杉磯市市長的市議員梁家訓 (Kevin de Leon，前譯德利昂)，近來對自己的半華裔血統越來越大方公開。梁家訓的華裔表弟則透露，表兄確實對自己的華裔身份和家族親情越來越認可，並對本報講述了一些梁家過往，以及梁家訓如何從年輕時不理解華人的這種含蓄父愛，直到父親臨走前後才慢慢讀懂父親的心路歷程。

梁家訓去年對華文媒體談及自己的華裔血統，澄清自己以往不願提及華裔父親純粹因為家庭失和，但去年父親去世他得以重新與華裔家人以及自己的心結和解，他也說自己現在興奮的想要了解自己更多根源。

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梁家訓的表弟趙榮表示，其實自己童年11、12歲還在廣州的時候，母親就曾給他看過表兄的照片說「這是舅舅的兒子，而他的媽媽是『大呂宋人』」。他解釋，「大呂宋」是老華僑對中南美洲的叫法。因此趙榮的記憶中，一直知道有這個親人，只是從未見過面。

趙榮指出，梁家幾代人在多個國家開枝散葉。梁家訓的父親，也就是趙榮的舅舅梁西石生前在聖地牙哥的英端工商會還常參與一些社團活動，和老僑關係緊密。梁西石是瓜地馬拉的華人，按照廣東人姓梁的拼法，到當地就改成西語的Leon。70年代梁西石還曾回中國兩、三次試圖尋親，但當時因為趙榮和父母一家搬離原來的老家，未能找到。80年代更開放後，通過各種途徑兩家人才又聯繫上。

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成年後的趙榮93年來美國時，就聯繫了住在聖地牙哥的舅舅。2000年後趙榮的母親也來美居住，兩家人有了更多來往。他的母親和舅舅雖然多年未見，但因為兄妹從小一起長大感情很好，一見面就很親切。

而那時趙榮就從舅舅口中聽說，梁家訓總是在沙加緬度，工作很忙，偶爾臨時回來，吃個飯短暫停留就走了。其實2019年至2020年年初，梁西石一直想回中國老家落葉歸根，但因年紀太大不便乘坐長途飛機。直到2020年，舅舅去世前兩個月，梁家訓回家看望父親，趙榮才得以和這位表兄見面。

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趙榮表示，在那段時間梁家訓每周會過去兩、三天陪伴父親。雖然梁家訓不太會中文，「但是還是做得很好」。他表示，在這兩個月中梁家訓表現出來中國人對親情的依戀和文化。

因為梁家訓的母親在其高中時期就和他父親分開，因此成年後他不常回去，但其實他小時候一直是在聖地牙哥長大的。據趙榮回憶，梁家訓在父親葬禮上，曾講了十多分鐘他對父親的追憶。講到小時候因為爸爸開一間餐館，下課後丟下書包就要去餐館做事。童年的他曾不解為何別的孩子可以玩，他卻要幫忙工作，還要應付難纏的客人。大概在長大後才慢慢理解這種含蓄的父愛。最後他用家鄉話說，「爸爸我好想你」。

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梁家訓幾年前曾對英文媒體透露，他在大學時期曾對同學稱自己「沒有父親」，還說父親可能根本不知道自己是州參議員。趙榮表示，這些「舅舅其實都知道，只是不表達」，或許老一代的人對孩子愛的表達，孩子小還感受不明白。後來父母又分開，年輕孩子不能理解很正常。因此他對表兄曾經的想法也表示理解，尤其因為近兩年，梁家訓越來越多表現出對親情和血統發自內心的認可，或許回憶了很多家族過往，也常和家族其他成員交流，參加家庭聚會。「他很喜歡吃中國零食和中餐」，趙榮表示，也很會中式的餐桌禮儀。

梁西石（左）和趙榮（右）。（趙榮提供）
梁西石（左）和趙榮（右）。（趙榮提供）
年幼的梁家訓和父親梁西石。（趙榮提供）
年幼的梁家訓和父親梁西石。（趙榮提供）
年幼的梁家訓。（趙榮提供）
年幼的梁家訓。（趙榮提供）

華裔 聖地牙哥 華人

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