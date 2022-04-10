洛杉磯核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」成立

2022年4月3日核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」舉行揭牌儀式，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程（右四），核桃市華裔市長秦振國（左四）、副市長伍立倫（左三）、核桃谷聯合學區教委主席佟儀（左二）等人出席。（洛杉磯經文處官網下載）

洛杉磯核桃 孔孟中文學校於日前舉行「台灣華語文學習中心」揭牌儀式，為中華民國僑務委員會核選洛杉磯地區2022年新設立的四所「台灣華語文學習中心」之一。該校舞獅團帶來熱鬧開場表演，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長、核桃市市長秦振國、副市長伍立倫、核桃谷聯合學區教委主席佟儀、教委Helen Hall等貴賓應邀出席。

揭牌儀式於4月2日上午在該校舉行。林暉程副處長致詞肯定核桃孔孟中文學校與政府共同努力，進行僑校轉型且拉近與主流社會的聯繫；台美兩國關係良好，達到歷史高峰，在半導體產業、經濟等各層面的互動緊密皆然。在2020 年台灣與美國啟動的「台美教育倡議」基礎上，合作的部分有兩點，第一項是加強與主流大學的學術合作，即「優華語」國際語言教師交換計畫，2021年已促成洛杉磯加州大學 （UCLA）和台灣師範大學合作，2022年也推動爾灣加州大學(UC Irvine)和台灣國立成功大學的合作案。第二項即是輔助僑校成立「台灣華語文學習中心」，以 18 歲以上的成人為招生對象，在民主自由的環境中學習華語文，不帶有政治目的。

林暉程表示，美國選擇與台灣合作，是因雙方為理念相近的夥伴；美國地區在2021年已成立15所「台灣華語文學習中心」，2022年將達到35所，其中洛杉磯地區目前已有六所。期盼藉由各中文學校「台灣華語文學習中心」的成立，讓洛杉磯更多的非華語人士在開放、多元、自由、民主的環境中學習華語，同時認識台灣的文化。

隨後，進行揭牌與剪綵儀式和課程簡介，報名本期課程的學員Sean Redmond向在座嘉賓分享學習華語的動機。會後貴賓共同享用米粉、鹹酥雞、蘿蔔糕等台式美食，活動圓滿落幕。

當天出席活動的貴賓尚有温玉玲、趙韻梅、于仁豪、李健民四位僑務委員，遲景林僑務諮詢委員，全美中文學校聯合總會李梅如總會長，南加州中文學校聯合會吳俊毅會長，袁璐、柯欣侑僑務顧問，洛杉磯台美商會葉怡蘭、王偉文、吳惠鉉副會長、簡志誠秘書長、青商部前會長高欣怡等各界代表約30位。洛僑中心陳敏永主任及廖儷雲副主任亦陪同林副處長出席。

目前南加州的台灣華語文學習中心，除了去年先後設立在橙縣爾灣中文學校、洛杉磯縣聖瑪利諾中文學校、洛杉磯市聖費南度谷的聖峪華協中文學校之外，今年已設立在洛杉磯縣的喜瑞都中文學校、托倫斯中文學校，與橙縣的富樂頓中文學校。4月16日羅蘭岡的華僑中文學校也將成立台灣華語文學習中心。