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洛縣博覽會5月5日至30日回歸 今年躬逢百年大慶

記者啟鉻／波莫那報導
2022年洛縣博覽會是舉辦100周年慶。（博覽會官網）
2022年洛縣博覽會是舉辦100周年慶。（博覽會官網）

洛杉磯縣2022年度博覽會（LA County Fair）將於5月5日至30日舉辦，因新冠肺炎疫情停辦二年後首次回歸。今年適逢洛縣博覽會100周年，主辦方9日舉辦招聘會，需要數百人為博覽會提供服務。

媒體聯絡人Renee Hernandez表示，共舉辦兩場工作招聘會，有興趣應聘者可通過LA County Fair官網申請，暸解詳情可上網lacountyfair.com/jobs。從招聘活動現場看，沒有出現多人排隊等候的場面，且未見到華人應聘者。主辦者說，上周已經舉辦過一次工作招聘會，很多應聘者會通過博覽會官網，填報個人履歷及應聘職位。

據介紹，此次洛縣博覽會從規模上並未超過以往，參展商家數量要略少於上一屆。由於博覽會在2020年和2021年因疫情停辦，不少以往經常參加博覽會的居民都希望參與2022年洛縣博覽會，所以本屆博覽會主題是「Back To Our Roots」，入門券已經在官網發售。

與以往一樣，洛縣博覽會食品攤位提供各族裔美食，還有各種商品，提供年輕人的遊樂設施及現場音樂會及小朋友喜歡的動物樂園等。主辦者表示，活動持續近四周時間，開放時間週一至週五，上午 7 點至晚上 8 點，週六至週日上午 8 點至晚上 7 點，地點1101 W. McKinley Ave.，Pomona，CA 91768。暸解洛縣博覽會舉辦詳情，可上網www.lacountyfair.com，或電話：909-623-3111

洛縣博覽會工作招聘會現場。（記者啟鉻／攝影）
洛縣博覽會工作招聘會現場。（記者啟鉻／攝影）

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