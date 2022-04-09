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洛縣油價持續微降 加州油價全國最高

記者楊青／洛杉磯報導
Costco9日87號汽油價每加侖5.29元。洛杉磯縣其他地方同期油價比Costco每加侖高出30分至一元不等。（記者楊青／攝影）
Costco9日87號汽油價每加侖5.29元。洛杉磯縣其他地方同期油價比Costco每加侖高出30分至一元不等。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣汽油價格到本周末連續12天微幅下調，9日自助汽油價格平均每加侖下降1.8分，但平均油價依然保持在每加侖5元87分高位，加州也依然繼續保持全國油價冠軍。不少華洋民眾表示，現在每次加完油看到如此飆高的金額，都想駡三字經。

据南加州汽車俱樂部統計，洛杉磯縣從3月26日至4月9日的兩周內，汽油平均價格下降19.3分，3月26日當天的下降幅度是2020年3月26日兩年中下降幅度最大的一天，一天下降2.6分。目前洛杉磯縣油價比一周前每加侖下降了12.6分，但依然比一個月前高出22.2分，比一年前的同期多了1.901元。

今年3月27日之前的32天中，是全美和加州汽油價格暴漲的尖峰期。在一年來已持續不斷高漲的汽油價格基礎上，短短不到五個星期每加侖汽油比原價飆升了1.283元。油價每天漲，一天漲幾次，駕車人叫苦不迭。

在過去11天中，橙縣的汽油價格也是連續11天微幅下降。9日平均每加侖下降1.9分，8日下降2.5分，過去11天共下降19.9分。

橙縣本周的平均汽油價格比上一周下降11.7分，但比一個月前的同期上升18.6分，比一年前的同期爆升高達1.879元，其中今年3月27日之前的35天中每加侖飆升1.277元。

不過，目前的汽油降幅遠遠比不上之前的持續暴漲，加州汽油價格依然領先全國，並且也是油價首個突破五元的州。從全國看，其他高油價的州依次為内華達、夏威夷、華盛頓州、阿拉斯加、俄勒岡州、亞利桑那、伊利諾、康乃狄克和紐約州。

本周末，各地Costco的加油站依然大排長龍，為盡可能節省汽油開支，不少民眾不惜在90度高溫下排隊苦等。一位華人表示，他當天在Costco加最便宜的87號油，一加侖也要5.29元，一箱油將近80元，每個月的油錢至少320元，加上太太的車，雙倍，兩口子每月光是油錢就要600，「我現在每次加油都忍不住想駡三字經」。

持續的高油價引導民眾的注意力轉向了電動車。谷歌搜索引擎顯示，今年3月，使用谷歌引擎搜索電動汽車的次數創下歷史新高。民眾在Cars.com上搜索電動汽車的次數，今年1月到2月暴增43%，2月到3月再增57% 。

洛縣汽油價格連續12天微幅下降，但加州油價依然全國領先。Costco加油站周末依...
洛縣汽油價格連續12天微幅下降，但加州油價依然全國領先。Costco加油站周末依然人滿爲患，民眾為節省油錢不惜花時間排長隊。（記者楊青／攝影）
洛縣汽油價格連續12天微幅下降，但加州油價依然穩居全國冠軍。Costco加油站周...
洛縣汽油價格連續12天微幅下降，但加州油價依然穩居全國冠軍。Costco加油站周末依然人滿爲患，民眾為節省油錢不惜花時間排長隊。（記者楊青／攝影）

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