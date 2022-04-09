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聖谷兩華女赴內陸情色交易被捕

記者啟鉻／河濱綜合報導
華女從事非法情色交易被捕。（警方提供）
華女從事非法情色交易被捕。（警方提供）

加州河濱縣警方近日在拉金塔市（La Quinta），拘捕了兩名涉嫌非法情色交易的華裔女性，查獲現鈔萬餘元，兩涉事華女來自洛杉磯縣華人聚居城市。另據警方資料，已有數名華女在內陸從事非法情色交易被拘。

此次執法行動在4月8日上午10時30分開啟，拉金塔特別執法隊、河濱縣警方打擊人口販賣執法人員出警，案發地址79000 block of Highway 111。現場查獲現鈔1萬4000元，拘捕了賣滛女劉美雅（Mei Ya Liu，譯音），50歲，聖蓋博市居民；吳果雯（Guowen Wu，譯音），43歲，阿罕布拉市居民。她們涉嫌利用居宅從事非法情色活動，目前關押在印地歐市John J Benoit 拘留中心。

據警方資料顯示，已有多名華裔女性涉嫌在河濱縣從事非法情色交易遭拘捕。2021年11月30日午後約1時30分，警方打擊人口販賣執法人員在河濱縣沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）一處住宅，查獲非法情色交易活動，地址：13-000 block of Palm Dr.，被捕嫌犯是兩名華裔女性。嫌犯許冬萍（Dongping Xu,譯音）55歲，厄浦蘭市（Upland）居民，涉嫌設立非法情色地點，從事情色活動被捕；還有另一名女嫌犯雷婉悠（Wanyou Lei，譯音）同時被捕。

先前也有其他華女在沙漠熱泉市從事非法情色交易被捕。2021年4月中旬，河濱警方在沙漠熱泉市警方配合下，突襲位於市區Mission Lakes大道64-000號街區一處民宅，拘捕47歲嫌犯何燕瑩（Yanying He，譯音），她來自標蒙市（Beaumont）。還有居住內陸沙漠熱泉市華女于昕梅（Yu, Xinmei，譯音，49歲），到附近城市拉金塔（La Quinta）從事非法情色交易，去年4月22日被河濱縣警方拘捕，案發地址在市區Highway11街78-900號街區一棟住宅。

現場查獲現鈔。（警方提供）
現場查獲現鈔。（警方提供）

華女 華裔 加州

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