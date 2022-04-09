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喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心設台美商會專班

本報訊
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心設台美商會專班。(洛僑中心)
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心設台美商會專班。(洛僑中心)

「您好！」「您好！ 我姓王， 請問您貴姓？」………

位於聖蓋博的洛杉磯台美商會辦公室傳來了朗朗讀書聲， 原來是「臺灣華語文學習中心」- 喜瑞都中文學校的台美商會專班開課了！

平均年齡在33歲的11位年輕人，大多是在美國出生長大的第二代華人，父母分別來自台灣、香港、東南亞，也有他們帶來的非華裔的朋友。他們都是職場上的菁英，有房地產開發商、經紀人、旅館經理、航空工程師、藥劑師還有影片製作師。學員大多是因為工作需要而來學華語，也有因為另一半是台灣人而來學習，希望多了解台灣的文化和語言，以便和家人增加交流及了解。

喜瑞都中文學校顏綠新主任表示，「臺灣華語文學習中心」的專班，可以根據學生的背景、需求及目前的華語文程度，而設計專門的課程來協助學生在最快的時間內學到對他們最有用的語言及文化。台美商會專班的李宜秋老師畢業於台灣清華大學經濟系，在紐約工作時曾在雙語學校兼職教過中文， 個性活潑開朗，多才多藝、文武雙全，會扯鈴、會踢毽子、還寫得一手好字！一定可以提供給本班學生非常愉快充實的學習體驗。

商會專班的學生因為工作關係，有時會因開會或出差而缺課。李老師表示會提供上課的材料讓學生自習，也歡迎他們直接和她聯絡提問。本班上課將採用僑委會編製的「來！學華語」課本，佐以配合時令與課文的補充教材及文化實作體驗課程。

洛杉磯台美商會劉雅薇會長表示，台美商會對於僑委會「臺灣華語文學習中心」的政策非常支持，很高興有機會與喜瑞都中文學校合作成立「商會專班」，讓商會各領域的會員以及更多的主流人士運用台美商會的辦公室學習進修。劉會長也是從小在美國長大的台美人二代，她不但率先報名課程，更積極鼓勵商會成員及周遭朋友一起來上課，奠定華語文的基礎，以及認識台灣多元豐富的文化。

台美商會專班預計在6月27日最後一堂課時舉辦期末成果展，拭目以待他們屆時展現的豐碩學習成果！

喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心台美商會專班教材。(洛僑中心)
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心台美商會專班教材。(洛僑中心)

喜瑞都 洛杉磯 東南亞

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