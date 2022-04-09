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洛杉磯四嫌跟蹤搶劫 槍指頭摘手錶拿電腦

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市跟蹤搶劫案，兩嫌犯前後圍堵受害人（中）。 (LAPD)
洛杉磯市跟蹤搶劫案，兩嫌犯前後圍堵受害人（中）。 (LAPD)

自2021 年初以來，洛杉磯出現了跟隨搶劫的犯罪趨勢，嫌犯以受害者為目標，跟蹤他們進入停車場或進入家門時實施搶劫，因為現場偏靜人少。去年 10 月 29 日四名嫌犯跟蹤一人到達公司外，摔倒受害人摘下手錶，以及取走他的汽車上的私人財物，價值總計超過60萬元。其中一名嫌犯直至本周6日才被捕，其他三嫌仍在逃。

影音來源：LAPD

據洛杉磯市警局（LAPD）8日發布的新聞稿和監控視頻，一名成年男子離開位於林肯大道（Lincoln Boulevard）9000 街區的一所設計學校，當他返回公司時，注意到一輛白色瑪莎拉蒂轎車（Maserati）在跟隨他。當受害者走到位於東皮克大道 （Pico Boulevard）1100 街區的公司時，瑪莎拉蒂轎車開到路旁邊，三名嫌疑人下車追過來。受害者試圖逃離現場，但被嫌疑人追趕上並且推倒在地。

當他被摔倒在地時，一名嫌疑人用手槍指著受害者的頭部，要求他取下手錶，另外兩名嫌疑人隨後搶走了他的隨身財物。

在搶劫過程中，還有第四名嫌疑人從受害者的汽車上拿走了個人財產，包括兩塊手錶、一台筆記本電腦和一台平板電腦（iPad）。受害人估計全部損失約為 60萬4000元。

洛市警局搶劫兇殺科 (RHD)和搶劫特別小組 (RSS) 已確定了四名嫌犯。其中，1號嫌疑人被描述為男性黑人，20 多歲，黑色頭髮和棕色眼睛，身高 5 英尺 8 英寸，體重約 160 磅，身穿灰色連帽運動衫，手持手槍。2號嫌疑人被描述為男性黑人，20多歲，黑色頭髮和棕色眼睛，身高 5 英尺 6 英寸，體重約 200 磅。他穿著黑色連帽運動衫，黑色褲子和白色鞋子。3號嫌疑人被描述為男性黑人，身高 5 英尺 10 英寸，體重約 200 磅，穿著黑色連帽毛衣，黑色褲子和黑色鞋子。4 號嫌疑人被描述為穿著深色衣服的男性黑人。所有四名嫌疑人都出現在一輛白色的 4 門瑪莎拉蒂 Ghibli轎車中。

洛市警局搶劫兇殺科探員發現了幾條線索，最終確定了 25 歲的洛杉磯居民黑爾 (Cheyenne Hale) 是參與這起搶劫案的嫌疑人之一。在洛杉磯市警局幫派和毒品科探員的協助下開始監視。2022 年 4 月 6 日找到並且逮捕了嫌犯黑爾，過程沒有發生衝突。在黑爾被捕期間，警察在他身上找到了一把子彈上膛的手槍。隨後，RHD探員獲得了嫌犯住所搜查令，繳獲了七支手槍、2萬1000 美元及大量毒品，包括可卡因、甲基苯丙胺和其他非法毒品。黑爾被關押在第 77 監獄，罪名是加州刑法Penal Code 211條搶劫（crime of robbery）。此案將提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室考慮起訴。

洛市警局搶劫兇殺科的後續工作組（Follow Away Task Force）負責此案的調查責任。警員們認為黑爾可能參與了其他類似的罪行。任何有關於此案的信息或可能是受害者，請致電 (213) 486-6840 聯繫警探 Alonzo 和Mrakich。在非工作時間或週末，請致電 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。任何希望保持匿名的人都應撥打滅罪熱線 1-800-222-TIPS (800-222-8477)。 提示者也可以訪問 www.lapdonline.org，然後單擊「匿名網絡提示」。

洛杉磯 黑人 毒品

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