詐稱為夭折孩童殯葬募款 南加內陸六嫌被捕

內陸警方近日拘捕多名欺詐募款的嫌犯。（警方提供）

南加華人 居民駕車經過高速路出口，或者市區街路交匯處時，時常會看到有人舉著牌子伸手討錢，上面寫著各種令人心痛的理由。不過大多是騙局，近日內陸警方拘捕了六名詐稱為夭折兒童募款的嫌犯。

聖伯納汀諾縣警局在尤卡帕市（Yucaipa）拘捕了六名嫌犯，他們稱為孩子籌款，用於醫療或殯葬費用，實際是個騙局。縣警局表示，4月1日午後約5時，在市區Yucaipa大道與 Yucaipa Valley Circle交匯處，將六名嫌犯拘捕。

警方說，巡邏警員看見他們舉著為死去孩子殯葬籌款的牌子，還拿著一隻放著少許現鈔的塑膠容器。一些車輛經過時，駕駛會好心地遞上零錢表達同情。警員上前詢問，一名嫌犯說是為交通車禍 死亡的孩子募款。但經過調查，確認是一個騙局，並無孩子遭遇車禍致死，但嫌犯已經籌款超過950元。

六名男子，其中四人20歲，一人24歲，還有一人30歲，涉嫌盜竊和串謀被捕。警方表示，這些欺詐募款者經常在十字路口舉著孩童照片，這些圖片是從互聯網上隨意獲取的，面對執法人員盤問時，他們無法自圓其說、漏洞百出。

河濱市警方在2021年12月間，將一名自稱為白血病親屬募款的女性嫌犯拘捕，沒收了400元贓款；2019年6月，聖伯納汀諾縣警方將詐稱為孩童治病籌款的五人拘捕。