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洛縣一天兩起高速路槍擊案1死2傷 受害婦女尋求協助

本報記者╱洛杉磯報導
日前一名婦女的丈夫和他們的兒子在 710 高速公路槍擊事件中受傷。（截圖自受害家庭在 GoFundMe創建的頁面：https://www.gofundme.com/f/help-family-on-the-710-shooting?member=18563353&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer）
日前一名婦女的丈夫和他們的兒子在 710 高速公路槍擊事件中受傷。（截圖自受害家庭在 GoFundMe創建的頁面：https://www.gofundme.com/f/help-family-on-the-710-shooting?member=18563353&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer）

一名婦女日前在洛杉磯縣康普頓（Compton）市遭遇一次可怕的高速公路槍擊事件，她於6日接受ABC7電視台專訪，講述她丈夫和四歲兒子當時受傷的可怕時刻。

該案發生於4月5日（周二）下午 5 點 41 分左右，當時來自洛縣亨廷頓公園市（Huntington Park）的這名婦女和她的丈夫，以及他們的小兒子一起開車，正沿著 105號高速公路以南的 710號高速公路北行車道，靠近 Alondra 大道的附近行駛。突然一輛車開到他們旁邊，開始朝他們開槍。

當下，她的丈夫因玻璃碎裂導致臉部和眼睛受傷，被送往醫院。他們男孩的頭部被一顆子彈擦傷，而他汽車座椅的頭枕附近有一個彈孔。這位妻子和母親案發時沒有受傷，並希望保持匿名，但她向 ABC7 談到了這項可怕的經驗。

一位替這位女子翻譯的家庭成員說，當她轉身看到丈夫流血時，她立即轉身看兒子，看到他兒子有一個很大的傷口，一大堆血，她以為他們兩個都被槍殺了。她立刻把車停在高速路中間的分隔線上，試圖向其他司機揮手尋求幫助，但沒有人停下來。還好她的丈夫能夠撥打 911尋求協助。然而嫌疑人逃脫了。而受傷的父子之後被救護車送到醫院治療。

這位妻子說他們的家人不再感到安全，雖然她的丈夫現在沒事，但他仍然感到震驚。「他實際上去看了醫師，醫師開了一個焦慮的處方」。但因為所發生的事情，他的神經仍然非常緊張，只是不斷地重複：我幾乎失去了我的兒子，我幾乎失去了我的兒子。

這位家庭成員說，加州公路巡警局正在調查這起槍擊事件，他們的車並被當作證據。但這是他們家裡唯一的一輛車，讓他們無路可走。他們現在也在擔心醫療費是否能付清，且仍然對發生的事情感到恐懼。

目前受害家庭已在 GoFundMe 創建了頁面https://www.gofundme.com/f/help-family-on-the-710-shooting?member=18563353&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer，希望尋求社會協助籌集資金，並為他們的兒子尋找新的汽車座椅。

針對這起槍擊事件，有關方面指出，嫌疑人逃離現場，目前加州公路巡警局尚沒有對嫌疑人或他或是她駕駛的車輛的描述。

與此同時，加州公路巡警局也在繼續尋找另一起高速路槍擊案件的嫌疑人。這起案件4月5日（周二）凌晨 1 點前不久，發生在710 號高速公路北行車道上，位於貝爾弗勞華市（Bellflower）的佛羅倫薩大道出口匝道附近。

當局說，一輛黑色轎車司機向受害者的汽車開了未知數的槍。尚未確定身份的受害者設法靠邊停車並撥打 911，他雖被送往聖弗朗西斯醫院（St. Francis Hospital），但不久後被宣布死亡。

槍擊 加州 汽車

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