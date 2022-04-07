新移民來美應了解智慧財產權 勿隨便抄襲以免觸法

新移民來來應了解專利智慧財產權， 勿隨便抄襲以免觸法。（示意圖，橙縣聖塔安那聯邦法院，谷歌截圖）

美國社會重視版權，但有些新移民 對智慧財產權認識不夠，擅自使用別人的視頻或文字等作品，其實可能涉及侵權，除了被人指責，還會惹上官司。律師劉龍珠表示，針對侵犯智慧財產權，如果是民事訴訟就要涉及賠償，但若涉及刑事案件，構成聯邦重罪，恐面臨坐牢五年、罰款25萬元的後果。

南加一個華人 組織每年春節之際都會舉辦大型慶祝活動，供華洋民眾數百人觀賞深獲好評。而受新冠疫情 影響，主事者策劃了線上春節慶祝活動，但近日發現社區另一個華人組織有抄襲及侵犯他人智慧財產權的行為。

這位主事者表示，推出的線上精彩節目多達20個，包括舞蹈、小提琴、大提琴獨奏、男女二重唱，男生獨唱等，內容豐富多元，耗時兩個月準備，並取得每個節目表演者的書面同意書，希望以此保護表演者或組織的智慧產權，遵守美國法律。

這位主事者說，但在該組織推出節目之後，另一個華人新移民成立的組織，也在線舉辦同樣主題的活動，且在其仔細一看後，發現根本就是上網截取其之前承辦活動的影片，令人氣憤，認為新移民美來應了解智慧財產權，不要隨便拷貝他人作品。

這位主事者說，假若剛來美國不懂法律，可以請教懂法律的人指點。但假若是為了和其所屬的組織抗衡，儘管沒有商業利益衝突，還是會引起公憤，有些老美居民非常看不起這種行為。因此希望華人自重，自愛，才會在這種非常時期得到別人尊重。

這位主事者表示，她曾服務於民權組織為華人爭取權益，但不會包庇非法作為的華人。尤其新冠疫情期間，全美各地發生多起歧視亞裔甚至排華事件，包括其所住的橙縣，因此希望華人自重自愛，不要給別人抓到把柄，爭取華人在主流樹立正面形象。

劉龍珠表示，儘管有華人組織拷貝其他華人組織的作品作為文化活動，但因為是非營利目的，還不致構成侵犯專利智慧財產權。但假若日後擁有原創作品的組織做出品牌效應，徵召會員，變相增加了無形資產，很容易導致侵犯智慧財產權的爭議。

他提及，不論影片還是文字都是獨特創作，作者不需要去聯邦商標局登記，自然生成版權，假若他人模仿還是會構成侵犯版權問題。如果是民事訴訟，就要賠償原創作者的損失。通常賣假貨，拍攝並售賣盜版光碟就比較容易構成刑事犯罪，情節會比較嚴重。