我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過 傑克森出任首位女性非裔大法官

男子攀爬布魯克林大橋 尖峰期交通陷入停頓

新移民來美應了解智慧財產權 勿隨便抄襲以免觸法

本報記者／洛杉磯報導
新移民來來應了解專利智慧財產權， 勿隨便抄襲以免觸法。（示意圖，橙縣聖塔安那聯邦法院，谷歌截圖）
新移民來來應了解專利智慧財產權， 勿隨便抄襲以免觸法。（示意圖，橙縣聖塔安那聯邦法院，谷歌截圖）

美國社會重視版權，但有些新移民對智慧財產權認識不夠，擅自使用別人的視頻或文字等作品，其實可能涉及侵權，除了被人指責，還會惹上官司。律師劉龍珠表示，針對侵犯智慧財產權，如果是民事訴訟就要涉及賠償，但若涉及刑事案件，構成聯邦重罪，恐面臨坐牢五年、罰款25萬元的後果。

南加一個華人組織每年春節之際都會舉辦大型慶祝活動，供華洋民眾數百人觀賞深獲好評。而受新冠疫情影響，主事者策劃了線上春節慶祝活動，但近日發現社區另一個華人組織有抄襲及侵犯他人智慧財產權的行為。

這位主事者表示，推出的線上精彩節目多達20個，包括舞蹈、小提琴、大提琴獨奏、男女二重唱，男生獨唱等，內容豐富多元，耗時兩個月準備，並取得每個節目表演者的書面同意書，希望以此保護表演者或組織的智慧產權，遵守美國法律。

這位主事者說，但在該組織推出節目之後，另一個華人新移民成立的組織，也在線舉辦同樣主題的活動，且在其仔細一看後，發現根本就是上網截取其之前承辦活動的影片，令人氣憤，認為新移民美來應了解智慧財產權，不要隨便拷貝他人作品。

這位主事者說，假若剛來美國不懂法律，可以請教懂法律的人指點。但假若是為了和其所屬的組織抗衡，儘管沒有商業利益衝突，還是會引起公憤，有些老美居民非常看不起這種行為。因此希望華人自重，自愛，才會在這種非常時期得到別人尊重。

這位主事者表示，她曾服務於民權組織為華人爭取權益，但不會包庇非法作為的華人。尤其新冠疫情期間，全美各地發生多起歧視亞裔甚至排華事件，包括其所住的橙縣，因此希望華人自重自愛，不要給別人抓到把柄，爭取華人在主流樹立正面形象。

劉龍珠表示，儘管有華人組織拷貝其他華人組織的作品作為文化活動，但因為是非營利目的，還不致構成侵犯專利智慧財產權。但假若日後擁有原創作品的組織做出品牌效應，徵召會員，變相增加了無形資產，很容易導致侵犯智慧財產權的爭議。

他提及，不論影片還是文字都是獨特創作，作者不需要去聯邦商標局登記，自然生成版權，假若他人模仿還是會構成侵犯版權問題。如果是民事訴訟，就要賠償原創作者的損失。通常賣假貨，拍攝並售賣盜版光碟就比較容易構成刑事犯罪，情節會比較嚴重。

華人 移民 疫情

上一則

蒙市圖書館出借加州州立公園通行證 免費遊200個公園

延伸閱讀

新移民憂被逮 不敢申請聯邦補助

新移民憂被逮 不敢申請聯邦補助
華裔新移民買房遇不良仲介 現金搶到房卻住出租屋

華裔新移民買房遇不良仲介 現金搶到房卻住出租屋
【HOA欠費悲劇 執法篇】李燕命案 警致命反制有必要？

【HOA欠費悲劇 執法篇】李燕命案 警致命反制有必要？
華人女博士遭擊斃 警方有無不當執法？ 3律師三種看法

華人女博士遭擊斃 警方有無不當執法？ 3律師三種看法
紐約市人口過去10年亞裔成長最快 中國占新移民數量第2

紐約市人口過去10年亞裔成長最快 中國占新移民數量第2
丁言愉就任聖蓋博市長 南加首位中國大陸新移民市長

丁言愉就任聖蓋博市長 南加首位中國大陸新移民市長

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人