蒙市圖書館出借加州州立公園通行證 免費遊200個公園

蒙市圖書館出借加州州立公園通行證可免費遊覽200個景點。（MPK Library）

蒙特利公園市Bruggemeyer圖書館 的持卡人，現在可以從圖書館借用加州 州立圖書館公園通行證（California State Library Parks Pass）。蒙市圖書館通過與加州州立圖書館和州立公園 合作，向蒙市讀者提供這項免費通行證計劃，可以參訪大約200個加州州立公園。

該項圖書館公園通行證計劃，包括每張通行證可為一輛乘客用車提供免費的日間公園出入。有關不符合該項加州圖書館公園通行證資格的公園（California State Library Parks Pass Ineligible Parks）名單，可瀏覽加州州立公園網站https://www.parks.ca.gov/。

研究表明，參加戶外活動享受自然可以增進身心健康，但許多加州人在進入公園時可能面臨障礙。現在加州圖書館系統可以幫助更多居民探索戶外活動，並在健康、自然資源管理以及歷史和文化聯繫等領域產生積極影響。

要在蒙市圖書館借用公園通行證，讀者必須出示有效的借書證。公園通行證可以借出七天，但不可以延長，一次只能借用一張通行證。有關詳情可登入圖書館網站： www.montereypark.ca.gov/parkspass ，或致電 626-307-1368。