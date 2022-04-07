洛市5月15日恢復汽車停車執法 包括做為住宅的汽車

洛杉磯 市議會4月6曰（周三）以11比1的票數，通過5月15日起恢復對汽車 停車的執法。這是疫情 後洛市首次恢復對違反張貼標誌、將汽車做為住宅的停車執法，而對被視為危險的休閒房車的停車執法也將立即開始。

這項提案由市議員Joe Buscaino提出，並以 11比1 票數通過。正在競選市長的Buscaino在投票後發表聲明說，該市必須恢復常規執法，以清除街道上危險的房車。

自2020 年 3 月新冠疫情爆發後，該市宣布進入緊急狀態，因此暫停對汽車住宅的執法，同時放鬆了對所有停車違規行為的執法。該市於 2020 年 10 月恢復了一般執法，但被用作住宅的車輛除外，官員指出原因是因為在健康危機期間，沒有地方住的人不致承受額外的負擔。

洛杉磯市議會規定，對於屬於以下五類之一的超大型車輛，將立即恢復停車執法，分別是存在交通安全隱患的車輛，包括阻塞人行道、消火栓和車道；對環境或公共健康造成危害的車輛，包括那些被嚴重破壞、被燒毀的車輛；干擾公共工程項目或特殊活動的車輛；無法操作的車輛，例如已停用或缺少發動機、擋風玻璃或輪胎的車輛 ，以及未註冊的車輛。