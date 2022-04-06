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南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

記者啟鉻／洛杉磯報導
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）

好萊塢電影中，觀眾可以看到華人影星如李小龍、成龍、李連杰、周潤發等主要角色，不過也有一些華人做小角色，成為大明星的「綠葉」陪襯。南加華人馮國銳就在多部好萊塢影片中飾演小角色，已經有十餘年，曾替多位大明星配過戲，雖自稱默默無聞可樂此不疲。

樂做小角色 好萊塢優遊近20年

熟悉馮國銳的社區人士說，馮國銳有令人難以忘記的面孔和獨特氣質。他從18年前開始進入主流演藝界，迄今在很多大明星包括湯姆漢克斯、成龍、李連杰、周潤發等主演的好萊塢電影中，擔任過群演（臨時演員），他說就是為大明星做「人肉背景」。他在「加勒比海盜」中扮演海盜，也曾在其它影片中出演過偵探、打手、警察、武裝士兵。雖然僅是些小角色，甚至連一句台詞都沒有，他依然很喜歡。他實際工作是在一家拉汶市生物製藥公司實驗室工作。他說，在公司每周工作四天，所以才有業餘時間從事電影及電視演出。

馮國銳參演的主要影片有：借刀殺人（Collateral，湯姆克魯斯主演）、尖峰時刻 （Rush Hour，成龍主演）、幸福終點站 （The Terminal，湯姆漢克斯主演）、龍潭虎穴（Cradle 2 the Grave，李連杰主演 )、加勒比海盜3（Pirates of the Caribbean3，周潤發主演）等。還出演過部分電視作品及拍攝廣告。他說，他並非總是做群演，也做過一些影片主演，如曾在USC學生電影作品中擔任主要角色，而且是那種始終有台詞的主演。

偶然做演員 人生豐富多彩

談及如何進入業餘演出領域，馮國銳表示是很偶然的機會。18年前，他陪兒子去拍攝廣告。當時廣告中需要一對父子角色，若導演再去找一位父親演員，恐怕還要耽誤時間拍攝，因此在看到他與兒子一起，正可以出演父子倆，就這樣他有了第一次演出機會。然後他又參加電視脫口秀演出，進而從事好萊塢電影業餘演員，如今近20年。

2019年他還參演電影「空中大灌籃2」（Space Jam2 )，演出期間與美國NBA籃球明星詹姆斯（LeBron James）相遇，期中約有六周時間。他自認很幸運，因為很多球迷都沒有這樣的機會。提及人生有很多偶然，但他抓住了機會，讓他的經歷更豐富多彩、更加充實有趣，也改變了他的人生。

至於演出收入，馮國銳說，演出最低收入時拍過小製作一天只有50元，也拍過廣告擔任主演報酬6000多元；擔任臨時演員一天報酬則是500元左右，在餐飲、超時及化妝方面都有補貼。他已經加入演員工會十餘年。規定也很嚴格，一旦拒絕演出，就會被代理機構或選角公司列入黑名單，可能今後再也沒有出演機會。在片場可以見到大明星和各種有趣的人、場面，有空可以大家一起聊天。提供的餐食都是很好的。不過這種收入及保險不是固定的，所以才一直在製藥廠工作。

難民出身 央視網絡春晚展歌喉

馮國銳是越南華僑，早年為了躲避戰亂，15歲從越南偷渡到泰國，在當地難民營生活近一年後，被人道主義團體安排到美國，自16至21歲，在美國養父母家生活。他與後來結婚的太太在越南時就認識，太太是他一個好朋友的妹妹。後來太太一家也到了美國，再次相遇，更感到親切，也有深深親情。太太對他從事業餘演出也很支持。

馮國銳很喜歡歌唱，三年前他太太看到舊金山有一個社區歌唱大賽，就替他報名，他第一次參賽就進入十強，受邀參加中國北京2019年央視網絡春晚演出。主辦者負責海外參與者兩晚酒店住宿和餐費，其餘自己自理。

馮國銳在北京總計停留三天，用粵語演唱了「上海灘」。他笑說，乘飛機從洛杉磯到北京十餘個小時，就為了唱一首自己喜歡的三分鐘歌曲。這也是他平生第一次到北京，停留時間很短，曾到天安門廣場、探訪毛澤東紀念堂、品嘗北京小吃，感覺北京很美，中國很威風。

馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳（左）拍攝影片加勒比海盜3時與主演周潤發（右）合影。（馮國銳提供）
馮國銳（左）拍攝影片加勒比海盜3時與主演周潤發（右）合影。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳飾演的一個角色。（馮國銳提供）
馮國銳2019年到北京參加網路春晚時留影。（馮國銳提供）
馮國銳2019年到北京參加網路春晚時留影。（馮國銳提供）

北京 電影 好萊塢

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