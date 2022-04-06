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洛市汽車催化轉換器偷盜猖獗 警方籲刻上字 小偷卻步

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主。吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主。吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主，吸引民眾大排長龍。

洛杉磯警方表示，新冠疫情兩年來，洛杉磯地區的汽車催化轉換器盜竊案暴增300%。一些停放在停車場或街邊的汽車，成片被盜。一些社區民眾停靠在街邊的汽車，一夜之間幾十輛汽車的催化轉換器全都不翼而飛。

➤➤➤六匪偷觸媒轉換器失風 囂張對嗆車主還砸爛車

洛杉磯市警察局西北分局警探Michael Ventura表示，近年催化轉換器黑市交易爆紅，由於該儀器含有特殊金屬材料，歹徒偷盜後可以迅速出手，平均獲利300元左右，一些特殊汽車的催化轉換器黑市售價高達500元，偷盜猖獗。

Ventura警探表示，盜竊團夥通常是多人合作，有人放哨，有人負責操作。歹徒將汽車用千斤頂頂起，然後爬到汽車底下，用扳手或電動開鎖器將轉換器卸下。平均60秒就可以偷盜一臺催化轉換器。

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而由於催化轉換器安裝在汽車底部，民眾沒有任何檔案記錄，所以即便警方破案從犯罪團夥手中找回贓物，也常常無法找到主人。

洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉...
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主。吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）
洛杉磯警方表示，疫情兩年間，大洛杉磯地區的汽車催化轉換器盜竊案暴增300%。（記...
洛杉磯警方表示，疫情兩年間，大洛杉磯地區的汽車催化轉換器盜竊案暴增300%。（記者楊青／攝影）
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉...
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主。吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉...
洛杉磯警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上標誌，預防被盜，同時便於盜案破獲後贓物物歸原主。吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）
犯罪團夥使用簡單的工具，平均一分鐘就可以偷盜一台汽車催化轉換器。（記者楊青／攝影...
犯罪團夥使用簡單的工具，平均一分鐘就可以偷盜一台汽車催化轉換器。（記者楊青／攝影）
近年催化轉換器黑市交易爆紅，由於該儀器含有特殊金屬材料，歹徒偷盜後可以迅速出手，...
近年催化轉換器黑市交易爆紅，由於該儀器含有特殊金屬材料，歹徒偷盜後可以迅速出手，平均獲利300元左右，一些特殊汽車的催化轉換器黑市售價高達500元，偷盜猖獗。（記者楊青／攝影）

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