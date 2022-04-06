洛縣初步批准禁止商家提供一次性塑料品 如塑膠湯匙等

洛杉磯縣政委員會初步批准禁止食品服務業使用一次性的塑料品，比如塑膠湯匙、叉子和杯子等。（本報記者╱攝影）

為了減少一次性塑料品的使用，洛杉磯縣政委員會4月5日（周二）初步批准一項法令，要求洛縣 縣屬地的餐館和食品處理場所提供的任何食品容器、杯子、盤子和餐具，都必須是可回收的或可堆肥的（compostable）。

該法令還禁止零售店銷售「發泡聚苯乙烯」（expanded polystyrene）或「聚苯乙烯泡沫塑料」（Styrofoam），產品包括冷卻器、包裝材料、杯子、盤子和泳池玩具等，除非這些商品是被包裹在「耐用材料」（durable material）中才可以銷售。

法令並要求提供就座服務的全方位餐廳，為顧客提供可重複使用的餐具和盤子。當天縣政委員會在未經討論下以 4-1 票通過擬議的法令，縣政委巴格（Kathryn Barger ）是唯一反對者。該法令仍須返回縣政委員會進行最終投票 ，但尚未確定投票的確切日期。

如果得到縣政委員會最終批准，法令將於 2023 年 5 月 1 日生效，適用於在永久地點運營的所有食品設施和所有零售店。針對活動性食品卡車，該法令將於 2023 年 11 月 1 日生效，針對農夫市場、提供到府服務的餐飲公司，和臨時食品設施，將於 2024 年 5 月 1 日生效。屆時違規者將被處以每天最高 100元的罰款，每年最高罰款 1000 元。

該法令得到各種環保組織的支持，他們列舉了塑料對當地和全球廢物流，以及對人們整體健康的影響。環保組織 Oceana 的 CJ O'Brien 告訴縣政委員會，每年有數十億磅的塑料垃圾進入海洋環境，預計到 2040 年這一數字將增加兩倍。她說海洋動物「正在消耗或被塑料纏住」，並指出塑料也正成為人類的健康問題。「現在我們的水、食物、空氣和身體中都發現了塑料，科學家們仍在（學習）這可能如何影響人類的健康」。

但該法令遭到商業團體反對。山谷工商協會（the Valley Industry and Commerce Association，簡稱VICA）一位代表告訴縣政委員會，沒有證據表明該法令會減少垃圾，但肯定會增加成本。比如購買 100 個可堆肥叉子的成本，相當於支付 1000 個塑料叉子的成本。

而在認同該法令將對生意運營產生廣泛變革之下，縣政委員會還批准縣政委韓珍妮（ Janice Hahn ）和 蘇麗斯（Hilda Solis ）共同提出的一項動議，呼籲該縣開始為期一年的外展和教育 活動，以實施該法令。

透過教育活動，縣政府官員將提供企業業主相關教育，並編制一份提供可堆肥/可回收材料的商家的名單，同時監控供應鏈可能產生的問題。

韓珍妮說，她提出這項動議，以確保與企業合作。希望確保他們不會負擔過重，並買得到他們需要遵守法令的東西。「我們想幫助他們，為他們提供他們需要的工具」。但她也承認，過去兩年的新冠（ COVID-19） 限制對餐館影響很大，許多餐館被迫關門，但她說新的法令將塑料產品排除在廢物流之外，是重要和必要的。