我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：美國以不完整情資對付俄羅斯 只為取得先機

一洲焦點／追究俄軍屠殺、伊凡卡作證、馬斯克入主推特

蒙特利公園市府本周起恢復面對面服務

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市政廳本周起恢復現場服務。（市府官網）
蒙特利公園市政廳本周起恢復現場服務。（市府官網）

華人比例極高的蒙特利公園市（Monterey Park City）本周宣布，自4 月 4 日（星期一）開始，因受疫情影響關閉兩年的市政廳重新開放，恢復提供面對面服務（in-person service）。蒙市的居民、企業主、社區成員、供應商和利益相關者都可以來到現場，支付水電費帳單、會見市政廳部門員工以及獲得其他服務，大多數來訪不需要預約。

從 4 月 4 日開始，市政廳（City Hall）的營業時間為周一至周四上午7時半至6時，周五關閉。蒙市圖書館和蘭利老人中心（Langley Senior Center）等市政設施也同時恢復開放，但服務時間可能有所不同，市民可以通過電話或電子郵件聯繫，或訪問市府網站 www.montereypark.ca.gov/directory ，獲取信息或致電 626-307-1458。

市府經理Ron Bow表示，感謝蒙特利公園市的居民們，在過去兩年中的耐心和支持，社區的反應和合作是克服新冠（COVID-19） 危機的關鍵。隨著重新開放市政設施，請求大家繼續理解與支持，因為市府正面臨與許多企業相同的挑戰，例如人員短缺和供應延遲，但市府致力於盡快重新開放所有市政設施，以及恢復例行的服務項目。

經理讚場社區成員、企業、社團、合作夥伴和市府員工的努力，幫助社區保持健康和繁榮，市民們的幫助對於克服疫情危機非常重要。他籲請民眾繼續保持友善、同理心和同情心，期待在市政設施、計劃和即將舉行的特別活動中，親自與市民們面對面互動。

疫情 蒙特利公園 老人中心

上一則

洛杉磯國際機場有數百個工作機會等你來

下一則

反制歧視同性戀政策 洛縣暫停赴德州和佛州公務旅行

延伸閱讀

不漏一處、不落一人 上海流動採樣車滿街跑

不漏一處、不落一人 上海流動採樣車滿街跑
不漏一處、不落一人 上海流動採樣車滿街跑

不漏一處、不落一人 上海流動採樣車滿街跑
資助亞裔生 白蘭助學金開放申請

資助亞裔生 白蘭助學金開放申請
資助亞裔生 白蘭助學金開放申請

資助亞裔生 白蘭助學金開放申請
美華銀行公會演講 圓滿落幕

美華銀行公會演講 圓滿落幕
美華銀行公會演講 圓滿落幕

美華銀行公會演講 圓滿落幕

熱門新聞

安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊
港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家