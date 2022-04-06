蒙特利公園市府本周起恢復面對面服務

蒙特利公園市政廳本周起恢復現場服務。（市府官網）

華人比例極高的蒙特利公園 市（Monterey Park City）本周宣布，自4 月 4 日（星期一）開始，因受疫情 影響關閉兩年的市政廳重新開放，恢復提供面對面服務（in-person service）。蒙市的居民、企業主、社區成員、供應商和利益相關者都可以來到現場，支付水電費帳單、會見市政廳部門員工以及獲得其他服務，大多數來訪不需要預約。

從 4 月 4 日開始，市政廳（City Hall）的營業時間為周一至周四上午7時半至6時，周五關閉。蒙市圖書館和蘭利老人中心 （Langley Senior Center）等市政設施也同時恢復開放，但服務時間可能有所不同，市民可以通過電話或電子郵件聯繫，或訪問市府網站 www.montereypark.ca.gov/directory ，獲取信息或致電 626-307-1458。

市府經理Ron Bow表示，感謝蒙特利公園市的居民們，在過去兩年中的耐心和支持，社區的反應和合作是克服新冠（COVID-19） 危機的關鍵。隨著重新開放市政設施，請求大家繼續理解與支持，因為市府正面臨與許多企業相同的挑戰，例如人員短缺和供應延遲，但市府致力於盡快重新開放所有市政設施，以及恢復例行的服務項目。

經理讚場社區成員、企業、社團、合作夥伴和市府員工的努力，幫助社區保持健康和繁榮，市民們的幫助對於克服疫情危機非常重要。他籲請民眾繼續保持友善、同理心和同情心，期待在市政設施、計劃和即將舉行的特別活動中，親自與市民們面對面互動。