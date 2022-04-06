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洛杉磯國際機場有數百個工作機會等你來

洛杉磯訊
洛杉磯世界機場 (LAWA) 與Unibail-Rodamco-Westfield機場合作，於4月16日（星期六）舉辦招聘會。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA) 與Unibail-Rodamco-Westfield機場合作，於4月16日（星期六）舉辦招聘會。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 與Unibail-Rodamco-Westfield機場合作，於4月16日（星期六）上午9時至中午在Flight Path Museum博物館舉辦招聘會，將提供超過350個工作機會。

招聘會需預先註冊，請登錄https://www.eventbrite.com/e/350-lax-jobs-ready-for-take-off-tickets-304467188557?utm_campaign=04.04.2022_Job_Fair_Release&utm_medium=email&utm_source=BenchmarkEmail。

參加招聘的公司包括：HMSHost、Crews、Concord Collective Partners、Delaware North Companies、Paradises Lagardere、Areas、Hudson Group、Marshall Retail Group、Stellar News 和 InMotion，將招聘的職位包括廚師、收銀員、咖啡師、公用事業人員、運營經理、高級助理、經理、主管、休息室服務員、客戶服務代表、倉庫人員等。

招聘會時間是4月16日上午9時，地點6661 W. Imperial Highway, Los Angeles, CA 90045。

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