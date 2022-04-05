洛縣懸賞1萬 逮捕開車撞進公寓撞死父女的肇事者

警方和洛縣懸賞1萬元逮捕長堤父女兩命車禍肇事者、24歲的拉丁裔Octavio Montano。（長堤警察局提供）

洛杉磯 縣政委員會5日通過決定，懸賞1萬元捉拿在今年3月初發生在長堤 市（Long Beach）的一場撞了就跑的（hit-and-run）死亡車禍 中的西裔肇事人。那場車禍造成一名42歲的男子和他三歲的女兒喪生，肇事者在案發後逃之夭夭。

警方已確認肇事逃逸嫌疑人為24歲的Octavio Montano，西裔。長提警方稱，Montano在案發時駕駛的是一輛2014年的Ram 1500皮卡。今年3月1日晚上10點左右，他在長堤市境内East Artesia Blvd附近的Rose大道從南向北行駛。車輛行進時不知什麽原因突然離開道路，衝向路邊的一棟公寓，撞死公寓中的一對父女。

肇事者Montano在撞車後逃離現場。42歲的受害人Jose Palacios Gonzalez在車禍現場被宣布死亡，他三歲的女兒被送往醫院搶救，但因傷勢過重不治死亡。

3月7日，長堤警察局偵探向洛杉磯縣地方檢察官辦公室提交本案案件。Montano被控兩項過失殺人重罪、一項酒後駕駛重罪和一項hit-and-run重罪，警方并對Montano實施通緝。

Montano身高5英尺8英寸，體重160磅左右，黑色頭髮，棕色眼睛，右側前臂有紋身。

警方呼籲知情者幫忙提供信息，任何知道Montano下落信息的人，請致電LBPD偵探Kevin Johansen，電話：562-570-7355。可以匿名舉報，800-222-8477，或者lacrimestoppers.org。