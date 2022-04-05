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美華銀行公會專題演講成功舉辦

蒙特利公園市訊
美華銀行公會2022專題演講日前成功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（主辦方提供）
美華銀行公會2022專題演講日前成功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（主辦方提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）於4月1日在蒙特利公園市Courtyard酒店舉行2022年專題演講。公會邀請了Cox Castle & Nicholson律所的合夥人Greg Karns及同事，根據目前市場上關於房地產借貸的熱門話題介紹最新法規，並通過結合案列剖析如何實際運用。同時瑞士银行金融財富管理資深副總裁林日昇也從全球投資角度分析，於與會者分享了疫情後在美投資的趨勢。

活動當日有超過80名洛杉磯社區銀行高管及會員到場聽講。現場提問環節，大家踴躍發言、氣氛熱烈。美華銀行公會會長劉建虹表示，這是美華銀行公會自疫情以來，第一次舉辦面對面的演講會。他希望這是一個好的開始，往後公會將恢復舉行各種講座和社區活動的頻率，持續發揮公會作為華資銀行之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

美華銀行公會自成立以來，致力於爭取華資銀行在主流社會的关係和地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員的互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動做出正確應對措施。這樣能為華資銀行在主流社會爭取更多機會，也幫助他們拓展銀行客戶。如今，美華銀行公會不僅代表著聯合數百億美元資產強而有力的聲音，亦對美國經濟的發展成長貢獻卓著。

 

投資 華資銀行 疫情

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