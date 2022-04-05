美華銀行公會專題演講成功舉辦

美華銀行公會2022專題演講日前成功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（主辦方提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）於4月1日在蒙特利公園市Courtyard酒店舉行2022年專題演講。公會邀請了Cox Castle & Nicholson律所的合夥人Greg Karns及同事，根據目前市場上關於房地產借貸的熱門話題介紹最新法規，並通過結合案列剖析如何實際運用。同時瑞士银行金融財富管理資深副總裁林日昇也從全球投資 角度分析，於與會者分享了疫情 後在美投資的趨勢。

活動當日有超過80名洛杉磯社區銀行高管及會員到場聽講。現場提問環節，大家踴躍發言、氣氛熱烈。美華銀行公會會長劉建虹表示，這是美華銀行公會自疫情以來，第一次舉辦面對面的演講會。他希望這是一個好的開始，往後公會將恢復舉行各種講座和社區活動的頻率，持續發揮公會作為華資銀行 之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

美華銀行公會自成立以來，致力於爭取華資銀行在主流社會的关係和地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員的互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動做出正確應對措施。這樣能為華資銀行在主流社會爭取更多機會，也幫助他們拓展銀行客戶。如今，美華銀行公會不僅代表著聯合數百億美元資產強而有力的聲音，亦對美國經濟的發展成長貢獻卓著。