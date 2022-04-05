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南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

記者邵敏／綜合報導
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加范杜拉縣（Ventura County）橡樹公園（Oak Park）4月1日發生一起盜竊案，案發時房主回到自己的住所，正好遇見手裡捧滿珠寶的小偷，雙方發生正面衝突，小偷被反擊受傷後送往醫院治療。警方表示，這是來自智利的入室盜竊團夥成員。

橡樹公園居民Sal Mercado 4月1日（周五）晚回家後，在屋內遇到兩名正在行竊的小偷，當時第一個竊賊就在前門，經過一番交鋒，這個小偷跑到一輛等候的汽車旁。隨後第二個竊賊跌跌撞撞地跑下樓梯，手上捧滿房主的珠寶和電子產品。見此情景，Sal Mercado怒火中燒，迅速迎面反擊小偷，「我沒有給他任何機會就開始打他，因為我不知道他有沒有槍、刀，或其它武器，看到這個場景，我的腦子已經發瘋了。」

范杜拉縣警局辦公室指出，這兩名小偷是來自智利的入室盜竊團夥成員。警官Ashley Barrios說，「他們通常會提前去目標社區踩點，確定作案時的進出方式。」調查人員表示，盜竊團夥屬於跨國犯罪，他們在線申請赴美簽證，通常飛往洛杉磯國際機場，之後尋找作案目標實施盜竊。

對於小偷入室盜竊，共同屋主Denise Mercado憤怒地說，「我感到自己完全被侵犯了，這太可怕。」幸運的是案發時，Sal Mercado成功阻止了第二個竊賊，直到警方到達現場。Mercado描述當時情景，「就在我制服這名竊賊時，周圍鄰居都出來幫忙，我大喊撥打 911，此時眼鏡也飛了起來，遺憾的是，第一個小偷已經開車逃跑。」

屋主制服的嫌疑人被證實是 43 歲的Alexis Provoste，遭遇反擊後面部多處骨折，當下被送往醫院接受治療。嫌疑人現被指控犯有兩項重罪而拘留。根據監獄記錄，他被關押在范杜拉縣監獄，保釋金25萬，本周二出庭。

嫌疑人被證實是 43 歲的Alexis Provoste，遭遇屋主反擊後面部多處...
嫌疑人被證實是 43 歲的Alexis Provoste，遭遇屋主反擊後面部多處骨折。（KTLA5）
南加范杜拉縣橡樹公園（Oak Park）4月1日發生盜竊案。（KTLA5）
南加范杜拉縣橡樹公園（Oak Park）4月1日發生盜竊案。（KTLA5）

洛杉磯國際機場 監獄 南加

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