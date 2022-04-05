開車不碰手機 蒙市啟動安全駕駛意識月

蒙市警局展開分心駕駛執法行動，攔截開車講電話。（MPPD）

「放下電話，專心開車」（Put Down the Phone and Just Drive）。蒙特利公園 市警察 局（MPPD）5 日啟動「分心駕駛意識月」（Distracted Driving Awareness Month）宣導活動，對涉嫌違反「免提手機 法」（hands-free cell phone law）的駕駛人展開執法行動，防範分心駕駛危險性（Dangers of Distracted Driving），保障路人和過往車輛的安全。

根據現行法律，司機在駕駛車輛時，不得持有電話或電子通訊設備，包括交談、發短信或使用應用程序等。駕車時使用手持手機將被罰款。在先前因同一原因被定罪後的 36 個月內，第二次違反免提法，將在個人違法駕駛記錄中再記上一筆。

蒙市警察局長戈登（Kelly Gordon）說，「司機的注意力應該放在路上，而不是他們的手機上。那些短信、電話、電子郵件或社交媒體帖子，不值得你自己和路上其他人冒險。」

如果駕駛人有重要的電話或需要規劃路線，請把車停到安全的地點。開車前要讓手機靜音，或者將它放在自己夠不到的地方。

蒙特利公園市警察局還將於4 月 7 日舉行另一次分心駕駛執法行動。該計劃經費由加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）通過國家公路交通安全管理局提供。有關「分心駕駛意識月」詳情，洽詢蒙市警局巡官Peter Yung，626-307-1240，電郵：[email protected]。