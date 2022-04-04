洛縣小偷在數戶間穿牆行竊 華商多次被竊 報警沒用

竊賊深夜在幾戶商家之間穿牆而過，連闖數家，將每個房間都偷遍。（監控截屏）

洛杉磯縣天普 市（Temple city）華人 小商家日前接受採訪時表示，新冠疫情 以來華人商圈治安每況愈下，他經營的小店多次被盜。竊賊深夜破窗入室，在幾戶商家之間穿牆而過，連闖數家，將每個房間都搜羅盡致，監控探頭記錄了小偷使用穿牆術，實施盜竊的過程。

影音來源：記者邵敏

盜竊案發生在天普市Las Tunas Drive 9000號街區，靠近羅斯密大道（Rosemead Blvd），沿街有眾多華人商家，是一個繁華的鬧市區。華人業主W先生稱，他經營的小店鋪已經三次被盜竊，「治安非常差，很恐怖。」

W先生提供的監控視頻顯示，其中一次盜竊案發生在去年3月，小偷深夜從後屋小窗爬進室內，從現場看，這扇窗十分狹小，普通成年人很難進去。 W先生說，「小偷身型跟我差不多，1米8左右的身高，難以想像他究竟是怎麼進去的，難道有什麼縮骨術？為了偷東西，真是無所不用其極。」

案發的這幢房子被房東用牆壁一分為二，W先生租借了前面臨街的這部分，另一戶商家租借後半部分，「我們兩家都是小商舖，白天營業時有人在裡面上班，到了晚上店裡就沒有人了。」

從W先生店內的監控視頻中可以看到，案發時牆上突然出現一個小洞，一名年輕男子從洞中探出頭來四處張望，很快整個人通過這個洞爬進屋內。嫌疑人身穿淺色衣褲，深色鞋子，他迅速將房內的東西都往袋裡裝，之後又鑽進牆上的洞，回到隔壁房屋。W先生分析，「我的小店和隔壁只是一牆之隔，不知道小偷用什麼工具在牆上撬洞，也可能是用腳踹開，他進了一戶人家偷完東西，再撬洞穿牆一戶一戶偷過去。」

那天晚上，W先生被盜一千多元現金，還有一台筆記本電腦，「竊賊什麼東西都要，無論大件小件都往袋裡裝，就連營業執照也不放過，我都不知道偷這些東西對他有什麼用。 」

在此之前，小店已失竊過一次，小偷深夜撬開側窗進入店內，同樣把房間徹底搜羅。案發後，W先生用釘子將窗封了起來，但沒想到，今年春節前後，小偷再次撬開這扇窗入室行竊，「被偷了幾次後，我不敢在房間裡放現金了，他最後一次竟然拿了花旗參，還拿走我放在店裡的一個小包，感覺什麼東西都要。」

案發後，W先生再次封窗，但他無奈地表示，此舉根本起不到什麼防護作用，小偷總能想盡一切辦法入室。 W先生同時指出，他曾去當地警局報案，但之後沒有得到任何反饋，「報案也沒用，還是被偷，我當時還把監控視頻送到警局，對方也沒要，說要找到負責此案的警察才能收下監控視頻，後來我也懶得再送過去了。」

W先生在此開店已有三四年，他表示之前治安還沒有這麼糟糕，自疫情開始後每況愈下，「因為這家店離我住的地方近，比較方便，再加上有很多老顧客，雖然治安非常差，我還是捨不得關門，搬到另外一個地方會失去很多生意，只能勉強繼續開下去。」