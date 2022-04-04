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洛縣男子在知名連鎖餐廳試圖性侵兒童 眾人聯手制服

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
長堤市一名男子，4月3日在一家Denny’s餐廳試圖強姦未成年女孩。（KTLA5）
長堤市一名男子，4月3日在一家Denny’s餐廳試圖強姦未成年女孩。（KTLA5）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）4月3日（周日）發生一起性侵兒童案件；一名男子在當地一家丹尼(Denny’s)餐廳試圖強姦未成年女孩，被眾人聯手制服，警方趕到現場後逮捕了嫌疑男子。據悉，男子被捕時身上已有刺傷。

長堤市警察局表示，警方在3日凌晨接到一起涉及未成年人性侵案件的報警電話，1 時 39 分左右，警察趕到位於長堤大道（Long Beach Boulevard ）600 街區的一家丹尼餐廳。據悉，案發時，一位好心人注意到女孩正在遭遇性侵威脅，並立即尋求幫助。現場幾名市民聯手控制了嫌疑男子，直到警察到達現場。

嫌疑人被確認為 33 歲的Jimmie Kirkwood，被捕時身上有刺傷，隨後被送往當地醫院接受治療。長堤市警方在一份聲明中指出，目前尚不清楚嫌疑人是在這起案件中受傷，還是在其他事件中受傷，關於他如何受傷的原因正在進一步調查中。

據警方稱， Kirkwood因涉嫌對 14 歲以下兒童進行猥褻和淫蕩行為、企圖強姦、進行襲擊和非法監禁而被起訴，他的保釋金為 10萬。

目前尚不清楚嫌疑人具體在餐廳哪個地方襲擊女孩，警方的調查仍在進行中。

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