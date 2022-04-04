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洛城出版達人90大壽 憶辦報刊載蔣經國傳 驚爆江南案

記者楊青／洛杉磯報導
出版達人劉冰（前中）90大壽，友人共慶。（記者楊青／攝影）
出版達人劉冰（前中）90大壽，友人共慶。（記者楊青／攝影）

近日與友人歡慶90大壽的洛杉磯出版和文化界達人劉冰先生透露，當年江南撰寫的《蔣經國傳》在洛杉磯早期中文報紙《加州日報》刊登，因故連載至25章就戛然而止；周旋之後作者同意繼續刊登，但不願連載。萬萬沒想到重刊不久就發生江南命案，震驚僑界，報紙股東們紛紛趕緊購買人壽保險。

居住洛城50年，第一代移民苦辣也酸甜

劉冰1972年從台灣移民美國，今年正好居住洛城50年。從在台灣擁有兩家公司的出版大咖，到連根拔起來美白手起家，劉冰不後悔半路出家的移民人生。

「80年代初是美國最好的時候」，劉冰說，1972年的蒙特利公園，還沒有形成華人中心。因為自己英文不好，只能選擇洛杉磯華埠居住，而自己一口上海腔，在當時只講粵語和台山話的華埠，同樣寸步難行，租房租店都成問題，「後來是台灣警官學校畢業的龍門客棧鄺老闆，租了房給我們」。

萬事開頭難，加上語言障礙，初來乍到的劉冰，只能到北好萊塢一家印刷廠打小工。「他們問我能做什麼，我說對暗房和衝洗照片都熟」。不過劉冰並沒有得到暗房工作，因為他當時只是綠卡，而印刷厰經常接觸聯邦安全合約的印刷物，必須是公民才有資格接觸第一手資料。劉冰最後被分配做了裝訂工。

裝訂雖然簡單，但他卻有機會將原來手下工人才做的活摸了個透徹，並學會快照印刷，用從台灣帶來的中文打字機，開始照相排版。九個月後，他轉戰蒙市，開起長青書局和和印刷厰。更好的運氣是，洛杉磯當時迎來灣港華人移民潮，蒙市變成「小台北」，長青書局很快成為華人社區文化中心，除日常的圖書銷售，還先後舉辦400多次書展、畫展和政治論壇，幾乎每個周末都人滿，一位難求。

刊登《蔣經國傳》，驚爆江南命案，《加州日報》九個月關門

「80年代初期出走台灣的多位媒體大佬，到美之後大家都有種天高任鳥飛暢所欲言的感覺」，劉冰說，共同的理想讓南加華人社區早期的中文媒體「加州日報」應運而生，劉冰成為該報大股東，「當時每天刊登的都是台灣和大陸文化人士寫的台灣政府不願聽的話」，當時每份定價50分的加州日報，每天脫銷。

「當時江南寫了蔣經國傳，沒有媒體敢刊登，找到我們」，劉冰回憶，談的合約是江南將蔣經國傳的獨家連載權，和美國及香港出版權全部給加州日報。因為獨家刊登總統傳記，日報火上加火，每天供不應求。

但沒想到江南的稿子連載到25章時，突然中斷。劉冰專程前往舊金山，「當時江南和他太太在舊金山開一家禮品店，他不停手中的活，我坐在他旁邊」，「聊了好一會兒，江南同意將25章之後稿子給我，但說不能連載，要分開刊登，將來可以出單行本，美國和香港的發行權都給我」。江南自己保留台灣和大陸的發行權。

不出連載是不是意識到自己已身處危險？劉冰說，不是，只是因為江南在25章之後的筆鋒改變很多，與之前落差很大。但大家都沒有想到，沒過多久，就發生江南命案，時間為1984年10月15日。

江南身後，劉冰將《蔣經國傳》香港版權賣給了三聯書局，三聯書局前後出了20多版。

因刊登蔣經國傳而一度更加紅火的加州日報，也因許多商家怯於壓力，不敢給廣告而經濟乏力，幾個股東60萬元的投資大致維持了九個月，最後彈盡糧絕，悲壯關門。

「那時我們到日本購買了八台照相排版機，大家都準備大幹一番」，劉冰說，加州日報關門後，一幫文化人又辦了「論壇報」，可惜也是曇花一現。之後，「我們將照相排字機賣給了世界日報和中國時報，我們的照相機也賣給了世界日報」，啟動了後來持續至今的美國華語媒體生態。

出版達人劉冰（前中）90大壽，友人共慶。（記者楊青／攝影）
出版達人劉冰（前中）90大壽，友人共慶。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣蒙特利公園市鹿苑内的長青書局和長青文化廣場，80年代開始成爲南加州華人社...
洛杉磯縣蒙特利公園市鹿苑内的長青書局和長青文化廣場，80年代開始成爲南加州華人社區的文化中心，前後持續20多年。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣蒙特利公園市鹿苑内的長青書局和長青文化廣場，80年代開始成爲南加州華人社...
洛杉磯縣蒙特利公園市鹿苑内的長青書局和長青文化廣場，80年代開始成爲南加州華人社區的文化中心，前後持續20多年。（記者楊青／攝影）

加州 蔣經國 洛杉磯

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