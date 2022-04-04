南加內陸警匪追車釀車禍 一對已訂婚愛侶無辜喪生

警匪追車以在Rialto的車禍告終，造成兩人喪生。（FOX電視台截圖）

警方2日凌晨在南加內陸聖伯納汀諾縣從事追捕行動，以在Rialto的車禍 告終，造成一對已訂婚的愛侶無辜喪生。

據警方消息，來自聖伯納汀諾的Alejandro Canchola駕駛一輛灰色的日產千里馬（Nissan Maxima），2日凌晨1時不到，被警察 從Colton追趕到Rialto市。當局說，他當時正沿著Cedar街向北行駛，在Randall街的十字路口闖紅燈。

緊接著，他的車與一輛向東行駛的銀色Nissan Sentra相撞，並反彈到附近的一戶人家中。家裡沒有人受傷，但Nissan Sentra有兩個人受傷。應急人員進行了救援，但隨後兩人都在醫院因傷重而死亡。死者為來自Bloomington的司機Aaron McDonald，和來自Rialto的乘客Irene Ramos Jaramillo。

Irene的家人說，兩人已訂婚。Irene的生日在周四剛過，這對伴侶計劃2日一起慶祝。

「他們是一對完美的情侶」，Irene的姑姑Letti Ramos說，「他們訂婚了，真是很美，他們總是那麼開心。這就是我們所記得的。這對每個人來說都是一個非常悲傷的損失」。

據警方稱，Canchola撞車時車上有一名乘客，為聖伯納汀諾的Jose Castrocota。Canchola和該乘客也被送往醫院接受中度傷害治療。Canchola出院後將被送入聖伯納汀諾縣監獄。警察局仍在調查追車和撞車事件。