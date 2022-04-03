洛縣華男被控迷姦女同事認罪 將登記為性犯罪者

（下載自SMPD聖塔蒙尼卡警局）

幾年前因為在洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一個餐廳，涉嫌對女性友人下藥試圖迷姦，結果被人看見揭發的華裔 男子，上月已經認罪，近日將入獄服刑，並登記為性犯罪者。

案發時才24歲的華裔男子許麥克（Michael Roe-Chien Hsu，音譯），3月18日承認犯有「性侵行為，其中受害者被任何迷藥或麻醉的物質，或任何受管制物質壓制其抵抗力」。聖塔蒙尼卡警方說，許麥克也承認有加重情節的因素。

該案件發生於2016年，當時有三名女性在臉書上發帖稱，她們在Fairmont Miramar酒店內的Fig餐廳，看到一名男子在其女性朋友去衛生間時，在其飲品中偷偷加了料。這三名女子當中的一人起身報告了保安，並在衛生間告知將受害的女子她所看到的。

警方稱，當這位女性朋友回到餐桌旁時，許麥克試圖讓她喝一杯她的酒，但她一直沒喝，直到警察 趕到。整個事件被監控錄像拍下，許麥克某因涉嫌攻擊意圖重罪，和非法給藥意圖重罪而被捕。

警方稱，許麥克當場被發現擁有三個小瓶，後來檢測 出其MDMA（俗稱搖頭丸）和褪黑激素呈陽性，他手機的電子搜查令顯示他「在與受害者約會和關係的不同階段，當其處於無行為能力的狀態時，以手指插入受害者」。

據悉，該案發生之初，許麥克面臨意圖使用違禁品，和意圖實施性犯罪襲擊的兩項重罪指控，都表示不認罪。 他的保釋金最初裁定為 100 萬美元，後來被刪減至 35萬美元。